Rückblick auf unsere 9. Ladies-Night

Nach vier Jahren Pause haben wir alle gehofft, wieder an die alten guten Zeiten anknüpfen zu können. Unsere Hoffnungen wurden übertroffen! Die Resonanz bei den Kundinnen war super. Die Bären-Apotheke Tübingen und auch die Räume der KosmetikPraxis waren ab 18.30 Uhr mit rund 90 Kundinnen gut gefüllt, aber nicht so voll, dass Interessierte Schlange stehen mussten. Besondere Highlights waren die Schminkstation und das anschließende Fotoshooting. Aber auch die individuelle Hautanalyse und die Pflegeberatungen waren sehr gefragt. Das Snackbüffet wurde reichlich genutzt und der Betreiber des Coffee-Bikes hatte alle Hände voll zu tun. Besonders glücklich gingen an dem Abend unsere 15 Tombola-Gewinnerinnen mit diversen Sachpreisen, Kosmetikprodukten und Behandlungs-Gutscheinen nach Hause. Das 6-köpfige Team der Bären-Apotheke war viel beschäftigt, aber rundum zufrieden mit dem gelungenen Abend.