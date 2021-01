Rund 30.000 FFP2-Masken in wenigen Tagen!

Kurz vor Weihnachten startete am 15.12.20 in den Bären-Apotheken die Abgabe der FFP2-Masken. Diese mussten zuvor innerhalb weniger Tage bestellt und in einigen Nachtschichten eingetütet werden. So manche Produkte, die bei uns ohne Zertifikat ankamen, wurden wieder zurückgeschickt. Herzlichen Dank an die vielen helfenden Hände! Über unseren Online-Sondernewsletter wurden unsere Kunden noch rechtzeitig informieren, auch darüber, wie die Abgabe der nächsten Maskenpakete bis zum Februar abläuft. Insgesamt konnten wir durch die Extra-Ausgabestände vor den Apotheken sowie Online-Formulare zum Downloaden ein größeres Chaos und lange Warteschlangen verhindern. An allen drei Standorten lief die Abgabe der ersten Maskenpakete sehr geordnet ab. Bis zum Jahresende wurden so über 30.000 FFP2-Masken ausgegeben.