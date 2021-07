Schnelltests nur noch in Herrenberg!

Da immer mehr Menschen geimpft sind und sich die Infektionszahlen auf niedrigem Niveau bewegen, geht die Nutzung der Schnelltests massiv zurück. Trotz geringerer Nachfrage bleibt der Bedarf an Mitarbeitern aber derselbe. Deshalb haben wir uns bereits Ende Juni entschieden die Testzentren in Tübingen und Rottenburg zum 1.7.21 zu schließen. Das Testzentrum in der Mehrzweckhalle in Herrenberg war bis Ende Juni noch geöffnet. Danach haben wir das Schnelltestzentrum am Hasenplatz wieder aktiviert. Hier werden mit eingeschränkten Öffnungszeiten bis Mitte September weiterhin Tests durchgeführt. Wenn der Bedarf nach den Sommerferien wieder steigen sollte und Antigentests weiter erforderlich sind, werden wir entscheiden, wie es hier und mit den übrigen Testzentren weitergeht.