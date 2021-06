Schnelltests jetzt auch online möglich!

Wenn Restaurants, Theater oder Kinos wieder öffnen, werden immer mehr Schnelltests benötigt. Viele Testzentren stoßen mit bis zu 5000 Schnelltests wöchentlich schon jetzt an ihre Grenzen. Deshalb gab es Überlegungen, wie sich das aktuelle System durch Onlinetests ergänzen ließe. Ein norddeutscher Anbieter hat jetzt mit www.covidtestonline.de ein funktionales Testprozedere entwickelt, das in Schleswig-Holstein schon im Einsatz war. Man kauft sich einen der zugelassenen Selbsttests und führt diesen live im Online-Chat mit einem Call-Center zu Hause durch. Ist dieser negativ, erhält man den Testnachweis kurze Zeit später per Smartphone oder auch per Post als Papierdokument. Der Onlinetest eignet sich vor allem für geplante Termine, Reise oder das Wochenende. Voraussetzung ist eine stabile Internetverbindung via Smartphone oder PC mit Kamerafunktion. Mehr Infos zu Abwicklung und Kosten findet man auf www.covidtestonline.de