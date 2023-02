Unser Test- und Impfzentrum Herrenberg besteht schon seit dem Frühjahr 2021. Mit einem festen Team und immer wieder erweitertem Angebot wie PCR- und Antigentests hat es sich in der Region gut etabliert. Neben den wichtigen Corona-Schnelltests konnten wir mit Hilfe von DRK und kooperierenden Ärzten/innen sehr früh Impfungen gegen Covid-19 anbieten. Im März 2022 hatten wir bereits die 10.000. Corona-Impfung erreicht. Vor allem wegen der Online-Termine und -Abwicklung wurde das TIZ so gut angenommen. Wartezeiten waren auf ein Minimum reduziert und Testergebnisse konnte man via App aufs Handy bekommen. Bis Ende Februar gibt es noch Termine unter https://www.corona-schnelltest-gaeu.de. Kosten fürs Freitesten muss man inzwischen selber tragen und ab März fällt auch der Anspruch auf präventive Bürgertests weg. Wer sich mit Corona-Symptomen ärztlich behandeln lässt, kann weiterhin die Kosten über die Krankenkasse abrechnen lassen. Saisonale Grippeimpfungen werden wir hier zum Herbst wieder anbieten. Coronaimpfungen müssen bis ein neuer an die die aktuellen Mutationen angepasster Impfstoff da ist vermutlich pausieren.