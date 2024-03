Streiks auch in Hausarztpraxen

Am 8. 2. 24 war es auch in den Hausarztpraxen so weit: ein eintägiger Warnstreik der Medizinischen Fachangestellten legte die Patientenversorgung lahm. Aber man streikte nicht nur für höhere Gehälter, sondern für eine bessere Vergütung der Praxen. Der Virchowbund, die Standesvertretung der Ärzteschaft, unterstütze den Streik und kündigte gleichzeitig weitere Maßnahmen an, wenn es bis Ende März keine Einigung mit dem Bundesgesundheitsministerium geben sollte. Dann sind auch die Ärzte*innen wieder mit im Boot. Beide Gruppen bekommen die chronische Unterfinanzierung der Hausarztpraxen täglich zu spüren, auch durch die zunehmende Arbeitsbelastung und fehlenden Nachwuchs. Immer mehr Praxen schließen und die Patienten*innen sind auf der langwierigen Suche nach neuen Hausärzt*innen.