Unser IZ Herrenberg impft wieder

Unser Herrenberger Impfzentrum ist an zwei Tagen pro Woche wieder aktiv. Das Team impft am Hasenplatz gegen die saisonale Grippe sowie Covid-19, bei Bedarf auch gleichzeitig. Online-Termine gibt es für mittwoch- und freitagnachmittags oder samstagvormittags. Wie jedes Jahr sind die neuen Impfstoffe an die aktuellen Erregertypen angepasst. Wir dürfen wie 2024 gegen Grippe ab 18 und gegen Covid-19 ab 12 Jahren impfen. Empfohlen sind beide insbesondere für Ältere ab 60, chronisch Kranke mit Immunschwäche und all jene, die mit vielen Menschen in Kontakt sind sowie Schwangeren und Heimbewohner/innen. Zur Erinnerung: Impfungen schützen nicht grundsätzlich vor einer Infektion, aber oftmals vor schweren Verläufen. Impftermine gibt es online über unsere Webseite www.pillenbringer.de und direkt in Ihrer Bären-Apotheke. Gerade alles ausgebucht? Dann später wieder reinschauen. Wir aktualisieren wöchentlich die Termine.