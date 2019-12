Unsere Präventions- und Wellness-Angebote 2020!

Ein wichtiger Teil unseres Service für Sie ist die Prävention. Viele Gesundheits-Tests lassen sich bei uns ganz einfach beim Einkaufen erledigen – ohne Wartezeiten. Inzwischen kann man Termine für unsere Messungs- und Beratungsaktionen auch bequem online unter www.terminland.de/Baeren_Apotheke/ ausmachen und falls nötig, hier auch wieder absagen. Was sich 2020 bei unseren Aktionen verändert, erfährt man in den neuen BärenTipps, die seit Kurzem in allen drei Bären-Apotheken als Flyer zum Mitnehmen ausliegen. Im neuen Jahr finden die Check-ups der drei Bären-Apotheken in einem festen Turnus statt: Evelyn Edelmann trifft man als unsere Präventionsbeauftragte regelmäßig montags vormittags in Rottenburg, dienstags und mittwochs bis zum Mittag in Tübingen und donnerstags vormittags in Herrenberg.