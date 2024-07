Verkürzte Öffnungszeiten ab August

Ab dem 1.8.2024 müssen wir unsere Öffnungszeiten so anpassen, dass wir diese mit allen Mitarbeiter*innen wieder problemlos abdecken können. Schon seit geraumer Zeit darf kaum jemand kurzfristig ausfallen oder krank werden. Diese Situation ist im Interesse unserer drei Apothekenteams in Herrenberg, Rottenburg und Tübingen unhaltbar. Wir hoffen deshalb auf das Verständnis unserer Kunden und Kundinnen, dass die notwendige Reduzierung um eine Stunde von 8.30 bis 18.30 Uhr akzeptabel ist. Auch samstags öffnen wir dann künftig erst um 8.30 Uhr. Wer bisher gern schon auf dem Weg zur Arbeit um 8 Uhr vorbeigekommen ist, kann selbstverständlich auf unseren täglichen Botenservice zurückgreifen, der auch Geschäftsadressen beliefert. Und unsere Abholautomaten am Eingang stehen ebenfalls außerhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung. Sprechen Sie uns einfach an, wir finden eine Lösung.