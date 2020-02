Verspannung raus – Entspannung rein!

Ein steifer Nacken und verspannte Schultern haben ihre Ursache meist in einer Blockade der Muskeln, häufig ausgelöst durch Stress und mangelnde Bewegung. Gerade wenn man viel Zeit am Schreibtisch verbringt, lange vor dem Rechner sitzt oder sich im Winter lieber auf der Couch als beim Joggen entspannt, ist eine regelmäßige Massage sinnvoll. Die halbstündige Rückenmassage bei Evelyn Edelmann dienstagvormittags in der Bären-Apotheke Tübingen ist inzwischen sehr beliebt und frühzeitig ausgebucht. Wunschtermine rechtzeitig online über www.terminland.de/baeren_apotheke sichern.

Rückenmassage: 4./11./22.2.20 – Tübingen (zwischen 8.30 und 13 Uhr, Kostenbeitrag 29 €)