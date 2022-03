Vorsicht bei der Einnahme von Jodtabletten!

Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine hat ein Run auf Jodtabletten begonnen. Innerhalb weniger Tage waren diese so gut wie ausverkauft. Dabei gibt es in Deutschland dafür keinen Grund, schließlich sind über den Katastrophenschutz für alle Bürger unter 45 Jahren hochdosierte Jodtabletten bevorratet und werden im Ernstfall über die Rathäuser oder Feuerwehren kurzfristig ausgegeben. Für die Notfalleinnahme gelten aber strenge Regeln, ohne die der Schutz der Schilddrüse vor radioaktivem Jod nicht gesichert ist. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Einnahme sowie die Dosierung. Freiverkäufliche Jodtabletten sind meist zu gering dosiert und diese präventiv über längere Zeit einzunehmen birgt erheblich mehr Risiken als Nutzen.