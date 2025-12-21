Was ändert sich 2026 für Apotheken?

Ab 1. Januar gibt es einige Änderungen für deutsche Apotheken. Die Gehaltserhöhung von 3 % tritt nun für Pharmazeutisch-Technische Assistenten/innen (PTA) in Kraft. 2026 müssen Apotheken wieder einmal technisch nachrüsten, z. B. für neue Funktionen des E-Rezeptes. Auch die ePA, die elektronische Patientenakte, entwickelt sich weiter. Hier können künftig auch nicht-verschreibungspflichtige Medikamente eingetragen werden (OTC). So behält man bei der Medikation besser den Überblick. Ab April 2026 wird dann möglich sein, für verschriebene biologische Medikamente, sogenannte Biologika, auch preisgünstigere Nachahmer-Präparate abzugeben, so wie bei Nicht-Biologika. Das Ziel ist eine Kostensenkung für Medikamente. Im Laufe des Jahres werden voraussichtlich weitere Impfangebote wie Tetanus- und FSME-Impfungen in Apotheken möglich. Weiterhin unklar ist dagegen die dringend notwendige Apotheken-Honorarerhöhung.