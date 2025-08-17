Wieder findet ein pflanzliches Mittel im Internet seinen Weg zu zahlreichen Abnehmer/innen. Kratom wurde nie zugelassen und ist inzwischen als gefährlich eingestuft. Das asiatische Wundermittel, auch als Herbal Speed oder Speedball bezeichnet, stammt vom südostasiatischen Kratombaum. Als Pulver, Kapseln oder Tee sollen seine Blätter bei Schmerzen, Entzündungen, Husten, Depressionen und Angstzuständen helfen. Eines der Probleme liegt in der riskanten Dosierung: in niedrigen Dosen eher betäubend und bei hoher Dosierung stimmungsaufhellend. Auch Halluzinationen können auftreten. Diese Unkalkulierbarkeit sowie diverse Nebenwirkungen, mit Leber- und Nierenschäden sowie die Suchtgefahr machen es so gefährlich. Weltweit gibt es inzwischen zahlreiche Todesfälle und in einzelnen europäischen Ländern ist es bereits verboten.