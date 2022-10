Trotz unsicherer Prognosen ist die Pandemie für viele in den Hintergrund getreten, obwohl die Infektionszahlen ansteigen und vor einer hohen Dunkelziffer gewarnt wird. Selbst angesichts neuer Mutationen sind Politiker und sogar die WHO optimistisch und sehen das Ende der Pandemie in Sicht. Wenn auch nur unter der Bedingung, dass weiterhin alle nötigen Anstrengungen unternommen würden. Die meisten Virologen sind sich aber einig und gehen für den Herbst von einer erneuten Infektionswelle aus. Aber egal ob eine schwere, leichte oder eine, wie vom Gesundheitsminister Karl Lauterbach vermutet „mittelschwere Welle“ auf uns wartet, entscheidend ist, dass die nötigen Maßnahmen zur Eindämmung getroffen werden und dabei ist jeder Einzelne gefordert…