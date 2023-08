Zuhause-Ferien mit unserer KosmetikPraxis

Egal ob in den Süden fliegen oder mit dem eigenen Auto ans Meer oder in die Berge fahren – so manche Familie und Alleinerziehende können sich das kaum noch leisten. Dann ist Zuhause Kreativität gefragt um die Sprösslinge bei Laune zu halten. Wer dabei täglich zum Einsatz kommt, braucht auch mal eine Pause für sich. Hautpflege ist für das Wohlbefinden in jedem Alter wichtig. Der Wunsch nach gesunder Haut trifft nicht nur Menschen mit Problemen wie Akne, Rosazea oder Neurodermitis. Für viele sind schon die ersten Falten eine Herausforderung. Ob mit einer Kräuterschälkur, einem Fruchtsäurepeeling oder mit Hilfe neuester Technologien wie der Licht- und Lasertherapie – unsere KosmetikPraxis Tübingen hilft mit unterschiedlichen Behandlungsmethoden. Mehr Infos gibt es unter /wellness/kosmetikpraxis/ Termine oder Vorgespräche bei Petra Klein, der Leiterin der KosmetikPraxis, ganz einfach buchen auf www.terminland.de/Baeren_Apotheke/