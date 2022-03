Antikörper-Bürgertests im Testzentrum Herrenberg!

Ende Februar hat der Landkreis Böblingen ein neues Pilotprojekt gestartet: die Antikörper-Bürgertestung. Bisher war die Bestimmung der Antikörper gegen Covid-19 kostenpflichtig und wurde meist nur Patienten mit einer Immunschwäche empfohlen, um die Wirkung der Impfung zu kontrollieren. Der Landkreis Böblingen hat sich entschieden diese Strategie zu ändern und diese als kostenlosen Bürgertest vor allem jenen anzubieten, die noch zweifeln ob z. B. eine Boosterimpfung sinnvoll sei oder um den eigenen Immunstatus zu kontrollieren. Liegt der erzielte Antikörperwert unter 200 BAU/ml ist sie dringend empfohlen. Darüber hinaus soll das Projekt mehr Licht ins Dunkel einer immer noch sehr dünnen Datenlage bringen. Das Modellprojekt war auf insgesamt 4000 kostenlose Antikörpertests beschränkt, die schon Ende März erreicht sein werden. 800 Tests hiervon wurden in Herrenberg gemacht.

Ergebnis kommt per App

Wie schon beim Böblinger Modell der ersten Antigen-Bürgertests waren fünf Apotheken in Böblingen, Sindelfingen, Leonberg, Holzgerlingen sowie die Herrenberger Bären-Apotheke mit ihren Test- und Impfzentren beteiligt. Auch am Herrenberger Hasenplatz wurde kostenlos die Antikörperkonzentration im Blut nach Genesung oder Impfung bestimmt. Benötigt wird hierfür lediglich ein Tropfen Blut aus der Fingerbeere. Die Übermittlung des Ergebnisses erfolgt über die schon von der Abwicklung der Schnelltests bekannte App DoctorBox. Angesichts der großen Nachfrage und der parallel steigenden Infektionszahlen kam es in den ersten Wochen bzgl. der Auswertungen zu längeren Wartezeiten.

Künftig eigene Antikörpertests

Die Bären-Apotheke will künftig Antikörpertests mit eigenen Geräten ohne zusätzliche Laborleistung für voraussichtlich 29 € anbieten. Wann man hiermit starten kann, wird noch geklärt. Die Initiatoren des Böblinger Pilotprojektes hoffen abhängig von den Ergebnissen mittelfristig über den Landkreis hinaus hiermit eine bundesweite Studie anzustoßen. Kritiker stellen allerdings die Aussagekraft des Antikörpertiters in Frage, da für die individuelle Immunantwort auch die Anzahl der T-Zellen sowie die vorhandenen Gedächtniszellen von Bedeutung sind. Insgesamt kommt die Antikörperbestimmung zur Gewinnung neuer Erkenntnisse derzeit aber noch zu kurz.