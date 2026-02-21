Unser Gehirn lernt ständig dazu!

Früher nannte man es Gehirnjogging, heute heißt es Neuroplastizität. Dabei geht es um die Fähigkeit des Gehirns sich ständig zu verändern und anzupassen – selbst nach Verletzungen oder funktionellen Hirnschäden. Eine neue Sprache, ein neues Hobby oder die Nutzung der linken Hand (bei Rechtshändern) sorgt für zusätzliche Synapsen-Verknüpfungen oder die Bildung neuer Nervenzellen. Unser Gehirn bleibt wie ein Muskel ein Leben lang form- und wandelbar, wenn man es entsprechend trainiert. Ist eine Strecke z. B. nach einem Schlaganfall blockiert, suchen die Nervenzellen einen anderen Weg – nicht automatisch, aber durch optimiertes Training wie beispielsweise in der Reha. Wie eine Art Physiotherapie für das Gehirn, werden hier die Gehirn- und Nervenzellen stimuliert.

Fingerübungen als Training

Aber in jeder Lebensphase lohnt es sich das Gehirn zu fordern um es flexibel und anpassungsfähig zu erhalten. Neurologen/innen betonen seit Langem, wie wichtig es ist auch im Alter einen aktiven Lebensstil zu pflegen und das Gehirn durch körperliche und geistige Bewegung sowie soziale Kontakte zu fordern. Fingerübungen sind dazu bestens geeignet: während man mit Links ein Dreieck in die Luft malt, zeichnet man rechts ein Viereck und das am besten im Wechsel.

Abwechslung vs. Routine

Am effektivsten ist die Kombination von realer Bewegung mit geistiger Beweglichkeit, wie beim Musizieren. Bewusst von gewohnten Wegen abweichen, Neues probieren und Veränderungen suchen statt sie zu meiden. Yoga, Tanzen, Wandern, Tai-Chi aber auch Meditation sind ideal für die gewünschte Neuroplastizität. Wenn Hirnzellen hingegen nicht genutzt werden, können ganze Hirnareale wie ein stillgelegter Muskel schrumpfen. Zuviel kann es dagegen nie sein, denn kognitive Reserven wirken wie ein Schutzschild gegen geistige Erschöpfung oder altersbedingten Abbau. Eine starre, sich täglich wiederholende Routine ist dagegen der natürliche Feind geistiger Fitness. Deswegen Gewohnheiten öfter verändern, neue Erfahrungen machen und dabei flexibel und spontan bleiben.