Lebensretter Smartwatch?

Modernen Wearables wie Fitnesstrackern und Smartwatches werden zahlreiche gesundheitsfördernde Vorteile nachgesagt. Anfangs ging es noch um Schrittzählung und Bewegungsüberwachung. Sie erinnerten daran sich mehr zu bewegen, regelmäßig zu trinken oder kontrollierten regelmäßig den Puls. Für viele wurden sie bald zum ständigen Begleiter, überwachen inzwischen aber mehr als die tägliche Fitness. Je nach Ausstattung sind sie heute in der Lage ein EKG zu schreiben, Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz anzuzeigen und sogar einen Alarm bei Herzrhythmusstörungen abzusetzen. Für Patienten mit Herz-Kreislauf-Problemen könnten Smartwatches somit sogar zum Lebensretter werden, weil das Herzstolpern von Betroffenen oft nicht wahrgenommen wird.

Nicht immer verlässlich

Doch sind das nur Werbeversprechen oder wie hoch ist der medizinische Mehrwert wirklich? Um ein tägliches Bewegungsprofil zu erstellen oder sportliche Motivationsziele zu setzen, machen Sie durchaus Sinn. Auch zur laufenden Kontrolle von Trainings- und Ruhepuls sind Smartwatches ideal. Aber beim Thema Schlafqualität lässt die Verlässlichkeit der Werte oft zu wünschen übrig. Bei Schlafproblemen verunsichern sie die Nutzer/innen eher, als dass sie diese beheben. Viele machen Aussagen zu Schlafphasen, die im Grunde nur ein Schlaflabor treffen kann. Und wer eigentlich keine Probleme hat, den können Hinweise auf mangelnde Schlafqualität mindestens irritieren.

Vorhofflimmern erkennen

Auch die Anzeigen zur Sauerstoffsättigung des Blutes ist oft fehlerhaft und deshalb zur Kontrolle der Lungenfunktion kaum geeignet. Tritt dagegen erstmalig und unbemerkt ein gefährliches Vorhofflimmern auf, kann der Alarm einer Smartwatch Leben retten. Oft sind Patienten bei Vorsorgeuntersuchungen ohne Beschwerden und werden erst durch die digitale Überwachung auf ein Herzproblem aufmerksam. Allerdings sollte sich niemand ausschließlich auf Wearables verlassen. Als Alltags-Betreuer sind moderne Geräte dagegen gut geeignet, auch wenn laut einer neuen Studie jeder zweite Alarm unnötig ist.