CardLink bringt Ihre E-Rezepte direkt zu uns

Auch wenn es in der TV-Werbung vielleicht anders wirkt, die neue CardLink-App, mit der man via Smartphone seine E-Rezepte verschickt, ist nicht für Versandapotheken reserviert. Viele Vorort-Apotheken haben auf die neue Technik gewartet, weil Kunden*innen dadurch nicht mehr mit der Gesundheitskarte vorbeikommen müssen. Einfach via App direkt mit uns verbinden und E-Rezepte an uns weitergeben, nach Wunsch abholen oder am nächsten Tag durch unsere Boten bringen lassen. Wie die App funktioniert, erfährt man Schritt für Schritt in den Bären-Apotheken über die ausliegenden Flyer oder unter gesund.de. Den Link zur App findet man auch auf unserer Facebookseite. Einmal als Stammapotheke angelegt sind es nur wenige Klicks. Und wenn ein Mittel nicht verfügbar ist, kümmern wir uns wie gewohnt um eine Alternative.