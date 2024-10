Häufige Ohnmacht bei Teenagern?

Mit ca. 12 Jahren starten Kinder in die Pubertät. Neben den gefürchteten Stimmungswechseln können sich die hormonellen Veränderungen auch durch schwankenden Blutdruck und Kreislaufprobleme bemerkbar machen. Schon beim schnellen Aufstehen kann es mitunter schwarz werden vor Augen, ebenso wie durch langes Stehen. Der Blutdruck fällt ab und das Gehirn wird kurzfristig zu wenig durchblutet. Eine sogenannte Synkope trifft besonders in Wachstumsschüben ca. 40 Prozent aller Teenager. Diese wird begünstigt durch Hitze und Flüssigkeitsmangel in Kombination mit Alkohol. Zu wenig Bewegung ist für Schüler/innen ein häufiger Grund von Kreislaufproblemen. Aber auch regelmäßiges Trinken und Essen wird gern vernachlässigt.

Blutarmut und Nährstoffmangel

Neben allgemeiner Unterzuckerung und Dehydrierung kann es bei Mädchen durch die Regelblutung zusätzlich zu Blutarmut und Eisenmangel kommen, was Herz und Kreislauf schwächt. Neben Vitamin B, Calcium und Eisen, unterstützen Ausdauersport, Wechselduschen sowie ausreichend Schlaf Herz und Kreislauf. Wird jemand ohnmächtig und sackt zusammen, ist rasches Eingreifen gefragt um Kopfverletzungen zu verhindern.

Sinnvolle erste Hilfe

Neuere Studien zeigen aber, dass gerade Eltern oft nicht wissen, wie sie mit einer Ohnmacht ihrer Kinder umgehen sollen. Im Schnitt dauert diese 2 Minuten, nur bei etwa einem Drittel übersteigt sie 20 Minuten. Dann ist es wichtig das Kind in eine stabile Seitenlage mit nach unten zeigendem geöffnetem Mund zu bringen, um mögliches Ersticken zu verhindern. Aber auch bei normaler Atmung und konstantem Herzschlag sollte der Rettungsdienst verständigt werden. Ohrfeigen oder Schütteln sind keine gute Idee.

Rechtzeitig selbst reagieren

Merkt ein Jugendlicher durch plötzliche Schweißattacken, Übelkeit oder Schwindel, dass etwas nicht stimmt, heißt es hinlegen und Beine hochlagern oder wenn das nicht möglich ist, die Bein-, Bauch- und Gesäßmuskeln anspannen um den Blutdruck zu stabilisieren. Grundsätzlich den Kinder- oder Hausarzt aufsuchen und das Gefäßsystem trainieren.