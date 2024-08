Kann man Omega-3 überdosieren?

Omega-3-Fettsäuren schützen vor Herz-Kreislauf-Beschwerden, halten die Gefäße fit, lindern Gelenkschmerzen und sind wichtig für den Zellstoffwechsel. Zu viel kann allerdings schädlich und bei Vorerkrankungen sogar gefährlich werden. Omega-3 kommt besonders in Meeresfischen wie Lachs, Makrele und Hering vor sowie in Leinöl, Walnüssen und Meeresalgen. Empfohlen werden zwei Portionen Fisch pro Woche. Omega-3 wird aber oft als Nahrungsergänzungsmittel in Form von Fischölkapseln zugeführt und gehört inzwischen zu den am häufigsten eingenommenen Nahrungsergänzungsmitteln. Die Analyse aktueller Studien mit insgesamt 80.000 Patienten hat jetzt ein dosisabhängiges Risiko für Herzrhythmusstörungen bzw. Vorhofflimmern bei mehr als 1g bzw. 1000 mg Omega-3 täglich entdeckt.

Vorsicht vor hochdosierten Produkten

Betroffen sind vor allem jene, die bereits unter Herzerkrankungen oder Bluthochdruck leiden sowie eine erhöhte Blutungsneigung aufweisen. Auch Patienten mit hohen Triglyzeridwerten wird häufig geraten, diese durch die Einnahme von Fischölkapseln zu verbessern. Eine tägliche Höchstmenge von Omega-3-Fettsäuren gibt es offiziell bisher nicht.Dies bedeutet, wie bei jedem Medikament, Wirkung und mögliche Nebenwirkungen abzuwägen. Hier ist der Arzt bzw. die Ärztin gefragt eine passende Dosierung zu finden. Vorsichtig sollte man bei hochdosierten Produkten aus dem Internet und deren Einnahmeempfehlungen sein. Auch so manches Drogerieprodukt ist hier eher kritisch zu bewerten.

Omega-Balance beachten

Eine Standarddosierungsempfehlung wird auch durch das Zusammenspiel von Omega-3 und Omega-6-Fetten im Körper erschwert. Liegen letztere im Körper in größeren Mengen vor, z. B. durch Distel-, Sonnenblumen-, Soja- oder Maiskeimöl, blockiert dies die Verwertung von Omega-3. Man spricht deshalb auch von einer Omega-Balance, die sich aus den vorhandenen ungesättigten Fettsäuren ergibt. Vorsicht ist auch bei sogenannten Omega-Ölen geboten, die überwiegend Omega-6 liefern. Lassen Sie sich bei der Wahl eines Omega-3-Präparats von uns beraten.