Alkoholfrei liegt weiter im Trend

Den Hinweis auf 0,0 % Alkohol findet man immer öfter nicht nur auf Bier-, Sekt- und Weinflaschen, sondern inzwischen auch auf vermeintlich Hochprozentigem wie Gin, Rum oder Likören. Nicht nur im Dry January und Sober October liegt alkoholfrei im Trend. Gerade die Jüngeren wollen laut aktueller Umfragen der Gesundheit zuliebe gern öfter auf Alkohol verzichten. Der Markt reagiert mit einem stetig wachsenden Sortiment an Alcoholfree-Produkten, die einen immer größeren Umsatzanteil ausmachen. Alkoholfreies Bier ist besonders bei Sportlern schon länger beliebt. Und während alkoholfreier Wein und Sekt in der ersten Generation teilweise sehr sauer und wenig genussvoll daherkamen, verbesserten sich sowohl die Produktionstechniken als auch die Qualitätsansprüche klassischer Weintrinker.

Schon kleine Mengen sind riskant

Inzwischen weiß man, dass es keinen unbedenklichen Alkoholkonsum gibt. Jede noch so kleine Menge kann gesundheitliche Schäden verursachen. Vor allem das regelmäßige und oft tägliche Gläschen Bier oder Wein schadet körperlich. Höchste Zeit sich von ungesunden Feierabend-Traditionen zu verabschieden oder zumindest in Frage zu stellen. Diesem Lebensstil folgt die Sober-Curiosity-Bewegung aus den USA

Soberlife ohne Promille

Für Teile der Generation Z steht heute vor allem „Spaß auch ohne Promille“ im Fokus. Auf Instagram findet man unter dem Hashtag „soberlife“ zahlreiche Einträge junger Abstinenzler, die über ihre alkoholfreien Erfahrungen berichten. Noch vor wenigen Jahren füllten Nachrichten über Jugendliche, die nach dem Komasaufen am Wochenende mit Alkoholvergiftung in der Notaufnahme landeten die Schlagzeilen. Jetzt dagegen liest man von alkoholfreien Musik-Festivals. Grundsätzlich macht man sich heute zunehmend mehr Gedanken über die Frage: warum gehört Alkohol zum täglichen Leben und ist es als Ritual für Feste und den Feierabend wirklich nötig? Schließlich ist Alkohol ein Nervengift, das die Organe belastet, uns schlechter schlafen lässt und unkontrolliert macht.

Nüchtern ist heute cool

Auf all diese negativen Begleiterscheinungen möchte die Bewegung der Sober Curiosity lieber verzichten. Gerade die Gen Z verbindet mit Alkohol auch Angst vor Kontrollverlust und ein erhöhtes Missbrauchsrisiko. Man fürchtet vor allem Videos, die im Rausch entstehen und anschließend auf Social Media landen. Auch wenn die allgemeine Akzeptanz noch immer hoch ist, die Zahl der Online-Rezepte für leckere alkoholfreie Drinks nimmt ständig zu. Vom alkoholfreien Spritz, über den Nojito bis zum Virgin Colada gibt es viele Klassiker inzwischen auch in der 0,0%-Version. Und im Biermekka Deutschland gibt es nun neben den schon lang akzeptierten alkoholfreien Bieren, die eben doch noch einen Restalkohol enthalten, auch die neuen echten alkoholfreien mit 0,0 Prozent. Der Trend scheint in der Breite der Gesellschaft angekommen zu sein. Nüchtern ist das neue Cool und Alkoholkonsum wird vielleicht künftig zur Ausnahme statt zur Regel.