Bären-Apotheke – beliebt für Praktika

Häufig findet man mehrere Praktikanten in den drei Bären-Apotheken in Herrenberg, Rottenburg und Tübingen. Mit über einhundert Mitarbeitern/innen gehören die Bären-Apotheken zu einer der größten Apotheke in der Region und ist damit vor allem bei Pharmazeuten/innen für das 6 bis 12-monatige Praktikum sowie zur Famulatur besonders beliebt. Hier gibt es immer was zu tun und man hat genügend Ansprechpartner. Durch das langjährige Engagement für Praktikanten/innen wird aus so manchem Pflicht-Praktikum später eine Festanstellung. Dies gilt für angehende Pharmazeuten/innen ebenso wie für PTAs. Für beide Berufsgruppen ist das Apotheken-Praktikum Teil der Ausbildung. Aber auch für Schüler-Praktika in der 8. oder 9. Klasse eignen sich Apotheken sehr gut. Gerade in Zeiten des zunehmenden Online-Handels ist es wichtig, Einblicke in Berufsbereiche zu bekommen, die jungen Menschen inzwischen eher fremd sind. Aber auch Medizinstudenten/innen kann man während ihrer Famulatur vereinzelt n der Bären-Apotheke antreffen.

Praktikanten/innen gut integrieren

Der Inhaber der Bären-Apotheke Dr. Jochen Vetter sieht sich auch wegen seiner eigenen Praktikums-Erfahrungen als Ansprechpartner persönlich in der Pflicht. „Gut betreute Praktikanten/innen sind für uns in vielerlei Hinsicht wichtig: als echte Hilfe gegenüber den Kunden /innen und als potenzielle künftige Mitarbeiter/innen. Aber auch wer nach dem Examen nicht direkt zu uns zurückkommt, ist für uns ein wichtiger Werbeträger. Meist kommen neue Kandidaten von selbst auf uns zu.“ Aber nur wer in einem funktionierenden Apothekenteam gut integriert ist, kann auch als Praktikant/in frühzeitig Verantwortung übernehmen und eine echte Unterstützung sein.