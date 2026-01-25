Bienenwachs als täglicher Hautschutz

Bienenwachs ist in der Kosmetik ein wahres Multitalent. Es schützt vorm Austrocknen, bewahrt vor schädlichen Umwelteinflüssen und das ohne die Poren zu verstopfen. Es legt sich wie ein atmendes Pflaster auf die Haut und hilft der ihr Feuchtigkeit zu speichern. Daneben verfügt es über reichlich Vitamin A, das die Zellregeneration anregt und so vor Falten schützt. Die Haut bleibt geschmeidig und elastisch und bewahrt ihre natürliche Schutzbarriere, was sie zusätzlich gesund erhält. Es eignet sich für trockene spröde Haut ebenso wie für gereizte oder empfindliche Haut, sogar bei Neurodermitis und zu Akne neigender Haut. Hierbei kommen vor allem die entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaften zum Tragen, die auch bei kleineren Verletzungen oder auch einem Sonnenbrand helfen.

Bindet Feuchtigkeit

Bienenwachs schafft dies als kosmetischer Rohstoff durch seine zahlreichen Eigenschaften, die ihn vor allem in der Naturkosmetik so wertvoll machen. Von der gerade im Winter schützenden Cold Cream bis zur Lippenpflege, als Emulgator ebenso wie in der täglichen Hautpflege oder als beruhigendes SOS-Produkt. Es wirkt antibakteriell und schafft es gleichzeitig Wassermoleküle aus der Luft an sich zu binden und nach und nach an die Haut abzugeben. Hierdurch eignet es sich für fast jeden Hauttyp und taucht in vielen Cremes als Emulgator und somit Ersatz für unerwünschte Mineralöle auf. Ihre feuchtigkeitsspendende Wirkung ist langanhaltend und nachhaltig, da es sich um ein überwiegend reines Naturprodukt handelt.

Honigduft der Waben

Bienenwachs wird von den jungen Arbeiterbienen in den Wachsdrüsen produziert, mit dem Mundwerkzeug verknetet und dabei Propolis und Blütenpollen zugefügt. Danach entstehen daraus die sechseckigen Waben, die erst die Babybienen beherbergen und anschließend als Lagerraum für den Honig dienen. Für Kosmetikprodukte werden ausschließlich die entleerten und gereinigten Waben genutzt. Zurückbleiben im Wachs der Bienenharz Propolis, Blütenpollen und Honigrückstände, die ihm den typischen Honigduft verleihen. Dieses kleine Wunder der Natur kann aber für Bienenstich- und Wespenallergiker zu unangenehmen Hautreaktionen führen. Allergiker sollten deshalb besser die/den Hautarzt/ärztin vorher befragen oder am Unterarm einen 24-stündigen Patchtest machen.

Traditionell bei Entzündungen

Neben den Kosmetik-Produkten kommt Bienenwachs auch in Heilmitteln vor. Schon in Altertum und Mittelalter verwendete man das Wachs als Kaubonbons gegen Halsschmerzen sowie als Salbe gegen Juckreiz und Entzündungen. In der Traditionellen Chinesischen Medizin findet es sogar bei Magen-Darm-Beschwerden, Muskelschmerzen und Rheuma Verwendung. Heute wird es äußerlich auch gegen Dehnungsstreifen und in der Haarpflege bei trockenem störrischem Haar eingesetzt. Vor allem im Haarwachs findet man den Rohstoff wieder und auch Windelekzeme bei Babys und Kleinkindern werden durch Bienenwachspflege gelindert oder tauchen gar nicht erst auf.