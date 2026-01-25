Aktuelle PTA-Ausbildung und -Patenschaften

Der größte Teil der Ausbildung zum/zur Pharmazeutisch Technische/n Assistenten/in findet an Berufsfachschulen statt. Es ist noch nicht lange her, da fiel für diese Zeit ein Schulgeld an. Das hat sich in den letzten Jahren verändert. Zwar gibt es neben den staatlichen Schulen noch immer einzelne private PTA-Schulen, aber auch die hier anfallenden Schulgebühren können über das Land, durch BAföG oder Bildungsgutscheine gefördert werden. Zugangsvoraussetzung für angehende PTAs ist ein Real-Schul-Abschluss. Mit Abitur lässt sich allerdings die Ausbildungszeit um ein halbes Jahr verkürzen. Der schulische Teil wird bestimmt von naturwissenschaftlichen Fächern wie Chemie, Pflanzen- und Arzneimittelkunde, Labor und Rezepturherstellung sowie daneben von den betrieblichen Anforderungen des Apothekenalttags wie IT, Arzneimittelverwaltung inkl. Sortimentspflege. Es wundert deshalb nicht, dass bei den Abschlusszeugnissen der Bewerber/innen vor allem auf die Noten in den Naturwissenschaften und Mathematik geachtet wird.

Tägliche Gesundheitsberatung

Für PTAs stehen in der Apotheke immer die Kunden/innen und ihre Gesundheitsberatung im Mittelpunkt. Dieser Beruf verbindet naturwissenschaftliches Wissen und seine praktische Anwendung mit dem direkten Kontakt zum Menschen. Um sich diese wichtigen praktischen Kompetenzen anzueignen sind zwei Praktika während und nach der schulischen Ausbildung nötig. Der schulische Abschluss erfolgt mit dem ersten Prüfungsteil und das sich anschließende 6-monatige Praktikum schließt mit dem zweiten Prüfungsteil ab.

Patenschaften seit 2023

Um möglichst früh den Kontakt zur Apotheke zu bekommen, in der man das Praktikum absolviert, wurde in Baden-Württemberg 2023 die PTA-Patenschaft eingeführt. Schon während der schulischen Ausbildung bekommt man so den direkten Kontakt zur Apotheke und kann schon vor dem Pflichtpraktikum praktische Vor-Ort-Erfahrungen sammeln. Statt sich während der Schule durch Aushilfsjobs Geld dazu zuverdienen, wird im Rahmen einer PTA-Patenschaft das Jobben direkt in der Apotheke möglich.

Von Anfang an Teil des Teams

Aufgrund des ständigen Fachkräftemangels ist dies für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Die angehenden PTAs bekommen schon während des theoretischen Lernens praktisches Fachwissen vermittelt und die Patenschafts-Apotheke profitiert von fachnahen Aushilfskräften, die man frühzeitig an das Apotheken-Team binden kann. Die Bären-Apotheke engagiert sich von Beginn an als PTA-Patenschafts-Apotheke.