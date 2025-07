Mitarbeiterin auf hoher See

Mit nur drei Tagen Vorlauf wurde unser Permanent Make-up Profi und Leiterin der KosmetikPraxis Tübingen Petra Klein Teil der Crew eines Kreuzfahrtschiffes. „Mein Schiff“ kooperiert mit der Firma Riso – deutscher Spezialist und Marktführer in Europa für Permanent-Make-Up-Ausstattung, Farben und die PMU-Ausbildung. Weibliche Kunden nutzen die Kreuzfahrt gern für die Verschönerung durch ein natürliches dauerhaftes Make-up für Lippen, Brauen oder Augen. Für die Adria-Kreuzfahrt ab Triest Mitte Juli waren etliche Termine bereits gebucht und dann fielen die Mitarbeiterinnen aus. Blitzschnell musste erfahrener Ersatz gefunden werden. Petra Klein war hier die erste Wahl und wurde von der Bären-Apotheke kurzfristig für eine Woche freigestellt. Wer aber glaubt, dies waren entspannte Tage mit reichlich Freizeit liegt falsch. Petra Klein wurde direkt ins kalte Wasser geworfen und ging dabei nicht baden. Dabei musste sie die sonst üblichen drei Kosmetik-Kolleginnen ohne Einarbeitung komplett ersetzen. Die Schiffscrew griff ihr soweit möglich unter die Arme. Aber die Urlauberinnen haben für sie den Arbeits-Stress maximal aufgewogen und die langen Arbeitstage, die manches Mal bis 0 Uhr gingen, sehr erleichtert.

Voller Terminkalender

Ihre Freizeit inkl, möglicher Landgänge war also überschaubar. Dafür genoss sie an Bord Gästestatus mit allen Vorzügen und wurde jeden Morgen von Sonnenschein und Meeresrauschen geweckt. Zumindest der Insel Korfu, dem kroatischen Zadar sowie Montenegro konnte sie einen Besuch abstatten und war dabei selten allein unterwegs. Die Zeit im RISO-Store an Bord war gut gefüllt mit der morgendlichen Info-Veranstaltung zum Permanent Make-up (PMU), anschließenden Vorzeichnungen live vor Zuschauern und den im Schnitt sechs PMUs pro Tag. Nach einer Woche war sie zwar geschafft aber begeistert wieder zurück in Tübingen. Die Vorfreude auf den eigentlich für September geplanten Arbeitseinsatz an Bord ist jedenfalls groß.