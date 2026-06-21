So sieht gesunde Fußpflege aus

Beim Stichwort Fußpflege denkt man meist ans Nägel kürzen und Hornhaut entfernen – vor allem im fortgeschrittenen Alter, wenn dabei oft Hilfe benötigt wird. Dabei ist Fußpflege so viel mehr, will man sich gerade jetzt im Sommer an gesunden fitten Füßen erfreuen. Ob am Strand, beim Städtetrip oder beim Wandern in den Bergen – wird die Fußpflege vernachlässigt, melden sich spätestens bei verstärkter Belastung Schrunden und verdickte Hornhaut, aber auch zu lange oder zu kurz bzw. falsch geschnittene Fußnägel. Ebenso wie ein unbehandelter Nagelpilz können sie den Aktiv-Urlaub schmerzhaft erschweren. Dabei sollte die tägliche Fußroutine so selbstverständlich sein wie das Zähneputzen, angesichts der Belastung die unsere Füße tagtäglich ertragen.

Regelmäßig für mehr Fußgesundheit

Dabei sind schöne Füße meist auch gesunde Füße, denn die Zeit, die man für Pediküre und Pflege aufwendet kommt direkt der Fußgesundheit zu Gute. Dazu gehört im ersten Schritt das gerade Kürzen mit einem Nagelknipser. Für ein reinigendes Fußbad reicht schon ein Esslöffel Bittersalz im warmen Wasser und ein anschließendes Fuß-Peeling entfernt raue Stellen – beides ist einmal pro Woche sinnvoll. Eine geeignete Pflegecreme sollte dagegen öfter verwendet werden um Schrunden zu verhindern und vorhandene Hornhaut zu reduzieren.

Weniger ist bei Hornhaut mehr

Das Entfernen mit einem Hobel oder einem Bimsstein allein genügt nicht. Besonders wenn zu viel entfernt wird, regt dies die erneute Hornhaut-Produktion an. Sie entsteht zum Schutz besonders beanspruchter Stellen wie Ballen oder Fersen, hat also je nach Beanspruchung eine durchaus sinnvolle Funktion. Zu spüren bekommt man diese bei Barfuß-Strandläufen oder anspruchsvollen Wanderungen. Vor allem beim bergab Laufen kann sich zu viel Hornhaut an den Ballen schmerzhaft bemerkbar machen.

Trockene Haut durch Fußschweiß

Deshalb sollte man sich rechtzeitig vor dem Urlaub Hornhaut und Schrunden widmen, nur verdickte Stellen reduzieren oder die Hornhaut insgesamt glätten. Denn Hornhaut ist in Wanderschuhen durchaus ein Blasenschutz. Fatal wäre es deshalb kurz vor der Bergtour den Hornhauthobel anzusetzen. Bei einem Hang zum Fußschweiß oder wenn die Füße trotz hoher Temperaturen in geschlossenen Schuhen stecken, trocknet die Haut schnell aus. Duschen oder Waschen allein reicht dann nicht um die Hautbalance zu erhalten. Das Eincremen verhindert Reizungen, Austrocknen und die Bildung von Rissen durch mangelnde Elastizität.

Bei häufigen Problemen zum Podologen

Barfußlaufen ist nach extremer Beanspruchung eine Wohltat und lockert die Fußmuskulatur. Auch nach einem Tag am Strand freuen sich die Füße über die Massage mit einer kühlenden Fußcreme. Besonders geeignet sind Produkte mit Ceramiden, Urea oder ein natürliches Öl wie z. B. Kokosöl. Sie sorgen für die Rückfettung, beugen trockenen Stellen vor und verhindern so auch Infektionen. Im Grunde ist Fußpflege sehr simpel: sauber und trocken halten, regelmäßig die Nägel schneiden, Hornhaut reduzieren und sie täglich durch eine Pflegecreme mit Feuchtigkeit versorgen. Hat man trotzdem immer wieder Probleme mit den Füßen oder leidet an Diabetes, lohnt sich der Besuch bei dem/der Podologen/in.