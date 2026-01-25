Von der Abnehmspritze wegkommen

Die erfolgreichen Abnehmspritzen, die seit einigen Jahren Adipositaspatienten/innen dabei helfen zugig Kilos zu verlieren, führt laut neuer Studien nach dem Absetzen schnell zum Ausgangsgewicht zurück. Während in den ersten 4 Wochen noch nicht viel passiert, nehmen die meisten ab der 8. Woche monatlich im Durchschnitt um 0,4 kg zu. Im Vergleich dazu beläuft sich die Zunahme bei Personen, die ihre Gewichtsreduzierung durch Sport und eine Ernährungsumstellung erreicht haben, nach einem Rückfall in alte Verhaltensmuster nur auf 0,1 kg monatlich. Bei den meisten, die sich allein auf die Abnehmspritze verlassen haben, ist das ursprüngliche Gewicht nach 1,5 bis 2 Jahren wieder erreicht. Auch zusätzliche Gesundheitsvorteile wie niedrigerer Blutdruck, Blutzucker und Blutfett-Werte waren mit der erneuten Gewichtszunahme wieder verschwunden. Der schlechte Stand vom Beginn der Behandlung war also schnell zurück.

Jo-Jo-Effekt reduzieren

Das Fazit der Studien lautet deshalb aktuell: die Abnehmspritzen allein reichen nicht aus, es braucht unbedingt eine Kombination mit einer Verhaltensänderung sowie Ernährungsumstellung um das erreichte Gewicht langfristig halten zu können. Alternativ müsste ein Ausschleichen des Wirkstoffes über einen längeren Zeitraum getestet werden, um die rapide Gewichtszunahme zu verhindern. Auch eine Dosisreduktion als Dauertherapie wird geprüft. Es werden weitere langfristige Studien und Untersuchungen notwendig sein, um den auftretenden Jo-Jo-Effekt der Abnehmspritzen zu reduzieren oder in den Griff zu bekommen. Besonders stark war dieser Effekt bei den Patienten/innen mit sehr großem Gewichtsverlust gegenüber jenen mit nur moderater Abnahme.

Zukünftige Abnehmpille?

Es zeichnet sich derzeit ab, dass man sich für eine erfolgreiche langfristige Behandlung entweder auf eine Kombination aus einer Verhaltensänderung plus einer medikamentösen Abnehmspritze einstellen muss. Oder eine dauerhafte Einnahme wäre erforderlich, was für die meisten Betroffenen bei Kosten von mehreren 100 Euro pro Monat finanziell kaum zu stemmen wäre. Eine mögliche langfristige Alternative könnte die Abnehmpille werden, die nach demselben Wirkprinzip funktioniert, sich derzeit aber noch in der Studienphase befindet.