Gefäßverschlüsse durch Lipoprotein(a)?

Neben dem bekannten Risikofaktor LDL-Cholesterin gibt es für das Herz-Kreislaufsystem und die Blutgefäße ein Protein, das bislang eher vernachlässigt wurde. Das Lipoprotein(a) ist im Grunde wichtiger als der Cholesterinwert, bislang aber nur schwer zu beeinflussen. Aktuell laufen Studien zu einer Reihe neuer Medikamente, die das Lipoprotein(a) reduzieren könnten. Viele Betroffene wissen nicht mal, dass sie einen erhöhten Lipoproteinwert haben. Man spürt ihn nicht und er gehört selten zu den hausärztlichen Standardkontrollen. Wenn allerdings bereits Thrombosen, Embolien oder eine Arteriosklerose vorliegen bzw. im familiären Umfeld gehäuft Infarkte oder Schlaganfälle auftreten, wird in der Regel auf diesen speziellen Fettwert geachtet. Immer öfter wird gefordert, dass künftig mindestens einmal im Leben der Lipoprotein(a)-Wert kontrolliert werden solle um sich auf ein erhöhtes Risiko für Herz- und Gefäßprobleme einstellen zu können. Bei Frauen wäre dies eher zweimal nötig – vor und nach der Menopause, da sich der Stoffwechsel dadurch stark verändert.

Fettstoffwechsel beachten

Grundsätzlich sollte man, obwohl der Lp(a)-Wert genetisch bedingt ist, auf alle Faktoren achten, die sich negativ auf den Fettstoffwechsel auswirken, wie Ernährung, Gewicht, Bewegung und das tägliche Stressmanagement. Auch Erkrankungen wie Diabetes mellitus und eine Schilddrüsenunterfunktion sind für diesen oft ungünstig und sollten gut eingestellt sein. Cholesterinsenker wie Statine sprechen nicht in jedem Fall auf Lipoproteine an. Es gibt aber natürliche Mittel wie Enzyme, Ballaststoffe und Heilpflanzen, mit deren Hilfe man den Lipoproteinspiegel positiv beeinflussen kann. Eine drastische Senkung darf man allerdings nicht erwarten. Hierzu gehören L-Carnitin sowie das Coenzym Q10, Pektin aus Äpfeln und Zitrusfrüchten und außerdem Ginkgo sowie Curcumin. Eine ausgewogene vollwertige Ernährung mit wenig Transfetten (aus Fertigprodukten) sowie Fastfood unterstützt am besten den Fettstoffwechsel und schützt die Gefäße vor Ablagerungen.