Wie Dopamin-Trends uns glücklich machen sollen!

Dopamin-Fasten war gestern, heute geht es eher darum, wie wir mehr davon bekommen. Nicht jeder ist Fan des neuen Trends bei Kleidung, Make-up und Inneneinrichtung vermeintlich glücklich machende Knallfarben einzusetzen. Diverse Promis und Influencer scheinen sich vom aktuellen Dopamin-Trend anstecken zu lassen. Mitunter sind es nur einzelne farbige Highlights, wie ein Blazer, Schuhe, Strümpfe oder eine Mütze in Pink, Gelb oder Orange. Schon mit dem Ende der Pandemie 2022 begann die Erfolgsstory des Dopamin-Styles. Heller Scandinavien-Look wird aufgepeppt mit knallbunten Farbtupfern an Wand, Fenster, Boden oder Sofa. Folgt man der Farbpsychologie erreichen helle leuchtende Farben, dass wir uns besser und energetischer fühlen. Das gilt vor allem für unseren Kleidungsstil. Gelb, orange, grasgrün und rot sollen glücklich und selbstbewusst machen. Schwarz und blau dagegen beruhigend und stabilisierend wirken.

Gute-Laune-Mode nur für Mutige?

Mode kann aber nicht nur die Laune verändern, sondern auch Stress reduzieren. Jeder Zweite gibt an, die Wahl der Kleidung nach der Tagesform auszurichten. Fühlt man sich gestresst, ist bei vielen ein Wohlfühl-Outfit angesagt, dies bestätigen Online-Umfragen. Umgekehrt wirkt sie aber auch auf den/die Träger/in: passt der Kleidungsstil nicht zur Selbstwahrnehmung, fühlt man sich unwohl. Vor allem Frauen kennen das: an manchen Tagen stapeln sich Berge von Klamotten, bis die ideale Wohlfühl-Kombi gefunden ist – beim Blick in den Spiegel ebenso wie bei der Selbstwahrnehmung. Gute Vibes können eben auch aus dem Kleiderschrank kommen.

Outfit passend zur Selbstwahrnehmung

Die amerikanische Modepsychologin Dawnn Karen hat mit ihrem Buch 2020 („Dress your best life“) über eben diese gesunde Wirkung nicht nur das Dopamin-Dressing kreiert, sondern auch für ein Styling von innen nach außen plädiert. In Zeiten von Pandemie und Homeoffice waren Jogginghosen und Sweatshirts gemäß dem Leisure-Trend wahre Verkaufsschlager. Heute will man sich dagegen wieder durch sein Styling nach außen darstellen – aber anders als früher, in Übereinstimmung mit sich selbst. Kleidung sollte der inneren Stimmungslage folgen und authentisch sein, sonst wirke man verkleidet. Dann also erstmal shoppen gehen? Das entspräche nicht ihren Thesen. Nachhaltigkeit gilt auch für die Mode und i. d. R. hat jeder einen gut gefüllten Kleiderschrank, den man gründlich durchforsten sollte und der als Basis für das persönliche Dopamin-Styling dient.