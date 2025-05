Flüchtige Bekanntschaften – wichtiger als man denkt!

Echte Freunde sind bei den meisten eher dünn gesät und entsprechend nicht ständig verfügbar. Arbeitskollegen/innen sieht man dafür ständig, kann sie sich aber nicht aussuchen, mit vielen muss man sich einfach arrangieren. Wie wichtig generell soziale Kontakte für das Wohlbefinden und die Psyche sind, weiß man spätestens seit Neurowíssenschaftler/innen weltweit daran forschen. Stabile Beziehungen sind wesentlich für Zufriedenheit und Glück. Daran hat sich seit ettlichen Generationen kaum etwas geändert. Dabei geht es aber nicht nur um die engsten Freunde und Familienmitglieder, sondern um all jene täglichen Kontakte, die sich durch den Alltag ziehen. Egal ob Busfahrerin, Bäcker, Kassierer/in im Supermarkt oder die zahlreichen Nachbarn, die man meist nur kurz grüßt. All diese regelmäßigen aber losen Kontakte oder Bekanntschaften machen einen wichtigen Teil unseres Umfeldes aus. Sie geben sozialen Halt auch ohne, dass man anders als bei Freunden etwas von Ihnen erwartet.

Egal wer, egal wo

Die junge Frau, die man oft beim Gassigehen trifft oder der Typ, der auch immer so spät Joggen geht sind Teil unseres zwischenmenschlichen Umfeldes, das von unseren täglichen Gewohnheiten und Interessen bestimmt wird. Diese zahlreichen losen Bekanntschaften sind wichtiger als gedacht, denn sie erweitern unser soziales Spektrum. Sie sind nicht handverlesen und doch wichtig für unser individuelles Glück, wenn der beste Freund gerade nicht so viel Zeit hat oder die Partnerin ihren zahlreichen Hobbies nachgeht. Vor allem für ältere Menschen, die darunter leiden, dass der Freundeskreis sich ausdünnt und die Familie nur noch selten verfügbar ist, bilden diese Bekanntschaften aus dem Viertel eine wichtige Brandmauer gegen Einsamkeit.

Erweitern unser Spektrum

Ohne diese losen Bekanntschaften wäre für viele das Leben eindimensionaler und begrenzter. Sie machen einen wesentlichen Teil unserer persönlichen Welt aus, auch wenn man oft nicht mal ihre Namen kennt. Diese regelmäßige soziale Interaktion gibt uns das Gefühl dazu zu gehören. Laut Harvard-Wissenschaftler/innen steigt unsere Zufriedenheit mit dem Umfang unseres Sozial-Portfolios, je diverser je besser. Sie geben uns emotionalen Halt und stärken die Fähigkeit sich auf unbekanntes Terrain zu begeben. Ein kurzer Plausch mit dem Briefträger ist für beide Seiten ein Gewinn und eröffnet mitunter mehr Informationen, als die täglichen Gespräche mit dem Partner.

Auch Bekanntschaften pflegen

Mehre Studien zeigen inzwischen, dass flüchtige Bekanntschaften wesentlich zu unserem Glücksstatus beitragen. Sie zeigen, dass es uns an Tagen in denen wir mehrfach auf diese treffen, sogar besser geht, als an solchen an denen man ohnehin Kontakt zu engen Freunden oder der Familie gepflegt hat. Je mehr wir solch losen Bekanntschaften mit Menschen pflegen, desto besser scheint es uns zu gehen. Also auf in den nächsten Plausch mit der Nachbarin und endlich mal den Mann von gegenüber nach seinem Hund fragen, den man schon lange nicht gesehen hat. Unser aller Glücksmonitor wird es uns danken.