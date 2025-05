Pestizide von Früchten entfernen!

Jetzt haben Beeren und Steinobst Hochsaison. Beide sollte man beim Waschen vorsichtig behandeln, auch wenn beim konventionellen Anbau die gründliche Reinigung wichtig ist. Sogar bei Bio-Früchten ist Waschen wichtig um Bakterien loszuwerden. Reicht fließendes Wasser oder müssen es spezielle Reiniger sein? Sichtbarer Schmutz ist kaum ein Problem. Gesundheitsgefährdend sind vor allem unsichtbare Rückstände von Pestiziden bzw. Pflanzenschutzmitteln, die Schädlinge fernhalten und für längere Haltbarkeit sorgen. Auch wenn die EU-Richtlinien eingehalten werden, sind vor allem bei konventioneller Ware immer Rückstände vorhanden, die beim Rohverzehr in den Organismus gelangen. Laut Untersuchungen bleiben auch nach dem Waschen mit warmem Wasser rund 50 Prozent zurück. Deshalb ist zusätzlich kräftiges Abreiben wichtig. Und immer nur so viel Obst waschen, wie man isst, denn gewaschene Früchte faulen schneller.

Waschlösung selbst mischen

Will man ganz sicher gehen, greift man am besten zu speziellen Gemüse- und Obst-Reinigungsmitteln oder mischt sich eine Waschlösung aus Natron, Zitrone und Essig. Rezepturen findet man reichlich im Netz. Aufgesprüht müssen diese 10 bis 12 Minuten wirken oder man legt Früchte oder Gemüse direkt in die Lauge. Auch druckempfindliche Sorten wie Beeren oder Aprikosen werden so schonend gereinigt.

Beeren und Steinobst besonders belastet

Äpfel und Birnen kann man natürlich schälen. Wichtige sekundäre Pflanzenstoffe und Vitamine gehen aber so verloren. Und auch Obst, das man schälen will, sollte vorher gründlich gewaschen werden. Vorhandene Pestizide gelangen sonst durch das Schneiden ins Fruchtfleisch. Manche Obst- und Gemüsesorten gelten als besonders schadstoffbelastet. Hierzu gehören z. B. Himbeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren, Kirschen, Trauben, Aprikosen, Kräuter, Salate sowie Paprika und Spargel. Blattgemüse mehrmals in Wasser spülen und schleudern oder man entscheidet sich bei kritischen Sorten für Bio-Qualität. Nach dem Schälen von Bananen, Zitrusfrüchten oder Mangos wegen der Pestizide das Händewaschen nicht vergessen.