Nach dem regionalen Honig und den Dinkelnudeln aus Bondorf ergänzt jetzt ein weiteres Produkt unsere neuen Taler-Prämien. Auf der Suche nach geeigneten Erzeugern aus der Region sind wir in der Walz-Mühle in Horb fündig geworden. Seit Kurzem kann man seine gesammelten Pillen-Taler nun auch gegen das „Dinkel Nussknacker Müsli“ und das bärenstarke „Beeren Stark Müsli“ eintauschen! Im beliebten angeschlossenen Mühlenmarkt findet man ein breites Sortiment an Erzeugnissen rund ums Korn sowie Brotbackkurse in der hauseigenen Backstube. Mit unseren neuen Taler-Prämien-Partnern unterstützen wir regionale Nachhaltigkeit sowie die vollwertige und ausgewogene Ernährung unserer Kunden/innen. Die seit langen beliebten Rösle- und reisenthel-Prämien bleiben Ihnen natürlich erhalten. Es ist uns aber wichtig, Kunden/innen künftig auch Taler-Prämien für den täglichen Bedarf anzubieten.