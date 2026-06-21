Im Sommer geht es für Kinder oft raus ins Grüne, sich im Park oder auf der Wiese wieder so richtig austoben. Aber wie sollten Eltern mit der drohenden Zeckengefahr, die in Baden-Württemberg besteht, umgehen? Anders als viele denken, lauert der gemeine Holzbock nicht nur auf Gräsern, sondern auch im Gebüsch oder auf Totholz in einer Höhe von bis zu einem Meter. Sobald er einen Fuß oder Bein erwischt hat, hält er sich fest und sucht sich eine möglichst versteckte haarlose Stelle wie z. B. Kniekehlen oder Nacken. Ihr Speichel hemmt die Blutgerinnung und betäubt gleichzeitig, so dass man davon während des Saugens kaum etwas spürt. Damit man sie trotzdem frühzeitig entdeckt, ist helle und lange Kleidung am besten geeignet. Der typischen Kinderkleidung entspricht das eher nicht, deshalb ist eine Dusche nach den Outdoor-Aktivitäten sinnvoll. Je früher man Zecken entdeckt und entfernt, desto geringer ist das Risiko der Übertragung von FSME-Viren und gefährlichen Borreliose-Bakterien, vor denen es nach wie vor keinen Impf-Schutz gibt.…