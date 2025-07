Gesichtsmassage mit Gua-Sha Steinen!

Der Jaderoller war gestern – heute nimmt man für die Gesichtsmassage den Gua-Sha Stein, nach einer Jahrhunderte alten TCM-Tradition. Der speziell geformte glatte Stein wird aus grüner Jade oder rosa Rosenquarz angeboten. Viele sind herzförmig, andere wirken eher wie ein Fußabdruck mit einer wellenförmigen Kante. In jedem Fall müssen sie gut in der Hand liegen und sich mit den unterschiedlichen Seiten den Gesichtspartien anpassen. Man streicht über die Haut, von innen nach außen oder auch dem Kinn folgend. Das Ausstreichen soll Lymphe und die Durchblutung anregen, Schwellungen reduzieren und sogar Falten entgegenwirken. Gua-Sha verfolgt also mehrere Ansätze, die vielen am Herzen liegen, nämlich Anti-Detox, Anti-Aging und Anti-Stress. Und dabei soll er auch noch die Pflege intensivieren und Unreinheiten beseitigen. Ganz schön viel verlangt von einem kleinen Stein, den man schon für wenige Euros bekommt.

Jade oder Rosenquarz?

Die Frage der Farbe ist Typ-abhängig. Jade steht traditionell für positive Energie und Reinigung. Es soll Entzündungen und Schwellungen der Haut entgegenwirken. Beim Rosenquarz steht die Harmonie im Vordergrund. Spannungen und Stress können sich lösen und dabei auch leichte Hautirritationen lindern. Aufbewahren sollte man den Stein am besten im Kühlschrank. Gekühlt kann er seine volle Wirkung entfalten, falls man beim Aufstehen von geschwollenen Augen überrascht wird. Als Pflege- und Entspannungs-Massage eignet sich der Stein morgens ähnlich gut wie am Abend vorm Schlafengehen. Mit der Abendroutine kann man ihn zum Verteilen des Pflegeserums nutzen. In jedem Fall sollte man nicht zu fest drücken oder über die Haut streichen. Tabu ist eine Stein-Massage bei geschädigter Haut beispielweise durch UV-Strahlung oder durch eine Kortisonbehandlung. Dies gilt auch für akute Entzündungen. Neben Seren sind zum Hauttyp passende natürliche und hochwertige Öle zu empfehlen. Wichtig ist es den Stein regelmäßig zu reinigen, um keine Bakterien zu verteilen.

Hilfe bei Verspannungen

Bei Rosazea kommt es auf die Schwere an. Leichte Rötungen verkraften eine Massage, stark gerötete Partien mit Pusteln oder Pappeln eher nicht. Ebenfalls vorsichtig vorgehen sollte man bei Augenringen. Oft genügt es schon den kühlen Stein am Morgen einfach aufzulegen. Abends kann man durch eine Gua-Sha Massage auch leichte Kopfschmerzen und Verspannungen wegstreichen. Um den Lymphfluss zu unterstützen vom Hals und auch die Stirn aufwärts streichen. Im mittleren Wangen- und Nasenbereich den Stein immer von innen nach außen bewegen. Man sollte ihn beim Streichen leicht angeschrägt halten und am besten entlang des Kiefers zu den Ohren beginnen. Die Kante des Steins immer so anlegen, dass er sich an die Gesichtskonturen anschmiegt. Step-by-Step Anleitungen findet man auch im Netz.