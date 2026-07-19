Anti-Aging in der „Blue Zone“?

Forschende sind weltweit auf den Spuren von Longevity unterwegs. Auf der Suche nach den ältesten Menschen ist man auf einzelne Regionen gestoßen, die überdurchschnittlich viele gesunde Hundertjährige aufweisen. Zu den sogenannten „Blue Zones“ zählen weltweit vier Inseln: Sardinien und Ikaria im Mittelmeer, die südjapanische Inselgruppe Okinawa und die Halbinsel Nicoya in Costa Rica. Alle liegen in sonnenreichen Gebieten und aufgrund ihrer Insellage vermutet man, dass sich gute Gene hier im Laufe von Generationen weiter optimieren konnten. Welches Alter man erreicht, ist bis zu 30 Prozent genetisch bedingt. Parallelen wie ähnliche Ernährungsweisen spielen hier ebenfalls eine Rolle. Für die Blue Zones kann man sie als überwiegend pflanzenbasiert und natürlich bezeichnen. D.h. man verzichtet größtenteils auf hochverarbeitete Lebensmittel.

Natürliche Ernährung

Zu den regionalen Essgewohnheiten in Okinawa gehört es auch, die Mahlzeiten knapp unter dem Sättigungsgefühl bei ca. 80 Prozent Magenfülle zu beenden. Daneben sind körperliche Fitness und Beweglichkeit wesentlich. Noch bis ins hohe Alter folgt man einer festen Tagestruktur und pflegt seine Lebensaufgaben. Das hält auch mental fit und bewahrt soziale Kontakte und Freundschaften. Einen Vitamin-D-Mangel kann man in diesen Regionen zusätzlich ausschließen, alle liegen ungefähr auf demselben Breitengrad. Viel Bewegung gehört bis ins hohe Alter ebenso zum Alltag, wie sich um die Familie zu kümmern und einen festen Platz im sozialen Umfeld zu haben.

Optimismus und Gemeinsinn

Es gibt also einiges zu kopieren, um Longevity auch hierzulande zu fördern. Mediterrane pflanzenbasierte Kost ist dafür ebenso bekannt, wie regelmäßige körperliche Aktivitäten und soziale Bindungen. Denn wer bis ins hohe Alter ein sinnerfülltes Leben genießt und eine wichtige Stellung innerhalb der Familie einnimmt, ist erwiesenermaßen resilienter gegen Krankheiten. Auch die Parallelen in Punkto positiver Lebenseinstellung und Zufriedenheit bei einem niedrigen Stresslevel sind auffällig. Aber all dies beginnt in den Blue Zones nicht erst im Seniorenalter, sondern wird ein Leben lang gepflegt. So geheimnisvoll sind sie also gar nicht, „The Secrets of Long Life“.