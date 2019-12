Bei Make-up und Hautpflege auf die Hygiene achten!

Puderquasten, Pinsel, Schwämmchen und Applikatoren – es gibt diverse Hilfsmittel, die man tagtäglich beim Schminken benötigt. Nicht zu vergessen die eigenen Hände und Finger, also vieles an dem durch den regelmäßigen Gebrauch unterschiedlichste Bakterien und Keime haften bleiben können, so auch im Make-up, Puder oder im Rouge oder Lidschatten. Beauty-Produkte bieten den idealen Nährboden für unerwünschte Keime, das ergaben diverse Tests, bei denen weibliche Kosmetiktäschchen und ihre Inhalte untersucht wurden. Wenn man diese täglichen Helferlein nicht regelmäßig reinigt oder austauscht, riskiert man Infektionen an Haut, Augen oder Lippen. Besonders auf die Hygiene achten sollte, wer ohnehin häufig mit Rötungen oder Pickeln zu kämpfen hat.

Ein Muss bei der täglichen Routine ist es beispielweise sich vor der Gesichtspflege oder dem Make-up gründlich die Hände zu waschen. Dis gilt vor allem für das Nachschminken am Nachmittag oder Abend. Besondere Keimschleudern sind Pinsel und Bürstchen für Puder Augenbrauen oder Rouge, die alle 2 bis 3 Wochen eine Wäsche mit einem milden Babyschampoo oder einer Pinselseife benötigen. Make-up-Artists verwenden meist einen professionellen Brush-Cleaner zum Aufsprühen. So wird verhindert, dass Keime auf Wanderschaft gehen. Kritisch ist auch ein Tiegel mit Lippenbalsam. Wird dieser direkt mit dem Finger aufgetragen, können sich Bakterien auf den Schleimhäuten verbreiten. Deshalb lieber Wattestäbchen verwenden. Bei Tuben sollte man sich bemühen die Öffnung nicht direkt mit den Fingern zu berühren. Beim flüssigen Make-up zum Beispiel erst eine kleine Menge auf den Handrücken tropfen und dann von hieraus auf die Gesichtshaut aufbringen.

Zur Hygiene gehört es auch auf die Haltbarkeit der Produkte zu achten. Augencremes sind zum Beispiel nur bis zu vier Monaten haltbar, da hier meist auf Konservierungsstoffe verzichtet wird. Am besten geeignet sind bei Augenseren oder – fluids Pumpspender, da so kein Schmutz oder Sauerstoff hineingeraten kann. Auch bei Mascara beträgt die Haltbarkeit nur max. 6 Monate. Nach einer überstandenen Bindehautentzündung sollte man diese aber unbedingt früher austauschen. Bei Foundations hilft es öfter den Verschluss zu reinigen. Zur gründlichen Desinfektion eignet sich generell 70%iger Alkohol. Besonders kritisch sind übrigens Testprodukte in Drogeriemärkten, die täglich von Dutzenden Personen ausprobiert werden. Wer hier auf der Suche nach einem neuen Lippenstift, Kajal, Concealer oder einer Mascara die Produkte direkt aufträgt, riskiert sich Herpesviren oder Infektionen einzuhandeln. Aus dem gleichen Grund sollte man Kosmetik-Produkte besser auch nicht mit Freundinnen teilen oder tauschen.