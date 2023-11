Corona-Herbst – testen, Maske tragen, impfen?

Mehrere neue Covid-19-Mutationen stehen derzeit weltweit unter Beobachtung. Vor allem Eris und Pirola breiten sich aus, letztere macht den Virologen aufgrund der hohen Zahl an Spike-Mutationen größere Sorge. Das Virus könnte damit eine vorhandene Immunität leichter umgehen. Welche Variante sich im Herbst durchsetzt, ist unklar. Bei beiden geht man aber aktuell nicht von einer höheren Ansteckungsgefahr oder Schwere der Erkrankung auszugehen. Zusammen mit Erkältungs-, Grippe- und RS-Viren erwarten die Virologen in diesem Herbst/Winter allerdings wieder hohe Infektionszahlen. Insbesondere bei der Coronalage muss man aufgrund der geringen Anzahl an Tests von einer erheblichen Dunkelziffer ausgehen. Arztpraxen können beim Verdacht auf Covid-19 einen PCR-Test machen. Kostenlose Schnelltests gibt es nicht mehr.

Maskenpflicht in KKH und Pflegeheimen

Regional hatten die Infektionszahlen schon Ende der Sommerferien derart Fahrt aufgenommen, dass das freiwillige Tragen von Masken angemahnt wurde. Krankenhäuser und Pflegeheime können abhängig von der allgemeinen Infektionslage über ihr Hausrecht eine Maskenpflicht vorsehen. Gleiches gilt für Arztpraxen und Apotheken. Einen Mund-Nasenschutz zur Hand zu haben, kann also wieder sinnvoll sein, vor allem für immungeschwächte Personen sowie jene, die selbst zur gefährdeten Risikogruppe gehören oder im engen Kontakt stehen.

Vorausschauend andere schützen

Auch beim Aufenthalt in geschlossenen Räumen mit vielen Menschen kann das Maske-Tragen ratsam sein. Also bei Erkältungssymptomen besser zur Maske greifen oder gleich für einige Tage zu Hause bleiben. Jeder sollte daran interessiert sein, keine erneute Infektionswelle zu riskieren und sich entsprechen verhalten. Die neuen Corona-Impfstoffe stehen für die vom RKI definierten Risikogruppen jetzt zur Verfügung. Wir impfen sowohl gegen Covid-19 als auch gegen die saisonale Grippe nach Voranmeldung in unserem Impfzentrum in Herrenberg. Termine können online über unsere Webseite pillenbringer.de gebucht werden. Beide Impfungen sind auch parallel an beiden Oberarmen möglich.