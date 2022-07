Fünf neue pharmazeutische Dienstleistungen – auch bei uns?

Schon lange ist der Apothekerverband darum bemüht, durch neue Beratungsmöglichkeiten die Position der Vor-Ort-Apotheken zu stärken. Unklar war bis vor Kurzem aber die Kostenfrage. Doch jetzt wurde für die Abrechnung durch die Krankenkassen für fünf neue pharmazeutische Dienstleistungen grünes Licht gegeben. Einige Bereiche hiervon wurden bisher schon auf Wunsch in den Bären-Apotheken angeboten, vor allem Fragen der individuellen Medikation. Bei einer entsprechenden Qualifikation dürfen Apotheker/innen nun offiziell in fünf Bereichen zusätzliche Leistungen anbieten, die für die Apothekenkunden/innen kostenfrei sind. Dabei geht es vor allem um eine erweiterte Medikationsberatung, die chronisch Kranke mit mehr als fünf Medikamenten in Dauertherapie betrifft. Wichtig ist hierbei vor allem, das Erkennen vermeidbarer Neben- und Wechselwirkungen sowie das Auffinden von Alternativ-Präparaten. Dies erfolgt wo nötig, auch nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Probleme in der Arzneimittelsicherheit werden so schneller erkannt und gelöst und auch die weitere Einnahme von Medikamenten zur Selbstmedikation können einbezogen werden. Optimierte individuelle Medikationspläne reduzieren Nebenwirkungen und erreichen meist eine höhere Therapietreue.

Bluthochdruck und Asthma

Ebenfalls zu den neuen pDLs gehört die standardisierte Risikoerfassung von Bluthochdruck-Patienten/innen, also die jährliche Kontrolle und Beratung bei der Einnahme von blutdrucksenkenden Mitteln. Ein weiteres Angebot betrifft die Einweisung in die Nutzung von Inhalativa, worauf unsere Kunden/innen ebenfalls schon lange zurückgreifen können. Hiervon sind Asthmatiker/innen und COPD-Patienten/innen bei der Verschreibung eines neuen Präparats oder einer anderen Darreichungsform betroffen.

Transplantierte und TumorpatientenAufwändiger ist für viele Apotheken die entsprechende Fortbildung für die spezielle pharmazeutische Betreuung von Organtransplantierten sowie von Patienten/innen, die eine medikamentöse Antitumortherapie erhalten. In beiden Bereichen ist für eine effektive Arzneimitteltherapie viel Fachwissen nötig. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder wissen möchten, ob Ihre Bären-Apotheke bereits entsprechend aufgestellt ist. Die Dienstleistungen zum Bluthochdruck sowie zum Üben der Inhalationstechnik werden bereits von allen drei Bären-Apotheken übernommen. Termine hierfür können bald auch online über www.terminland.de/Baeren_Apotheke/ gebucht werden. Weitere Details zu den einzelnen Dienstleistungen folgen in den kommenden Ausgaben der BärenPost.