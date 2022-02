Gibt es negative Kalorien wirklich?

Das Frühjahr ist für viele die beste Zeit um das Gewicht zu reduzieren. Dass einseitige Diäten nur kurzfristig geeignet und gesundheitlich wenig sinnvoll sind, ist bekannt. Aber noch immer kursieren in den Medien und im Netz zahlreiche Mythen. Eiskaltes Wasser zu trinken gehört ebenso zu den sinnlosen Kalorienkillern wie ständiges Kaugummikauen. Beides verbraucht verschwindend wenig Kalorien. Auch die sogenannten negativen Kalorien gelten seit Jahren als Abnehm-Geheimtipp. Grundsätzlich klingt es verlockend, nur Lebensmittel zu essen, die sehr wenige Kalorien enthalten und für deren Verdauung und Verstoffwechselung der Körper mehr Kalorien verbraucht als diese u. U. mitbringen. Von diesen dürfte man dann so viel essen, wie man will und nehme dabei in jedem Fall ab. Daher stammt die These von den negativen Kalorien. Aber ist das vielleicht nur ein Rechenfehler? Irrtümlich geht man davon aus, dass die angegebene Kalorienmenge in den Tabellen einen Grundwert darstellen. Dabei wurden jene Kalorien, die der Körper für die Aufnahme von Karotten, Melone & Co. benötigt, bereits abgezogen. Sellerie beispielsweise wird in allen Auflistungen mit 8 Kalorien pro Stange geführt, dabei müssten es eigentlich 10 Kalorien sein.

Die Mischung machts

Man geht auch irrtümlich davon aus, dass der Körper immer alle Kalorien verbraucht, die man zu sich nimmt. Dabei gibt es je nach Ernährungsweise einige Mitläufer, die unverwertet den Darm passieren, wie Ballaststoffe, die aber sehr sinnvoll sind, da sie den Stoffwechsel ankurbeln. Wie so oft, macht es die gesunde Mischung aus. Also nicht mehr Kalorien zu sich nehmen als man braucht und zu vielen vollwertigen und ballaststoffreichen Lebensmitteln kombiniert mit hochwertigen Fetten greifen. Zu den kalorienärmsten Lebensmitteln gehören neben Sellerie z. B. Karotten, Zucchini, Spinat, Gurken, Radieschen, Blattsalate, grüne Bohnen, Tomaten und Champignons. Beim Obst enthalten Wassermelonen, Erdbeeren, Orangen, Grapefruit und Äpfel die geringste Menge an Kalorien.