NAAT-Test als Alternative zum PCR-Test?

Seit durch Omikron die Infektionszahlen massiv gestiegen sind, reichen die Kapazitäten an PCR-Tests kaum noch aus. Nur noch Infizierte mit einem positiven Antigen-Schnelltest aus einem Testzentrum und besonders gefährdete Personengruppen haben derzeit noch Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test aus dem Labor. Das Ergebnis liegt hier aber erst nach 24 bis 48 Stunden vor. Da drängt sich – vor allem wenn es schnell gehen muss, die Frage nach Alternativen auf. Schon seit einigen Monaten gibt es neben Antigen- und PCR-Tests eine weitere Variante die PoC-NAT-Tests, auch NAAT genannt. Die Bären-Apotheke bietet diesen seit Anfang des Jahres im Testzentrum in Herrenberg an. Dieser ist für Personen ohne Symptome und ohne Kontakt zu Infizierten möglich und gültig bei PCR-Pflicht in der Warnstufe (CoronaVO B.-W.) Als Nachweis für Reisen wird er allerdings von vielen Ländern nicht akzeptiert.

Die Abkürzung NAT steht für Nukleinsäure Amplifikationstest, eine laboratoriumsmedizinische Untersuchung, die aber vor Ort, also am Point of Care (PoC) gemacht wird und kein externes Labor braucht. Stattdessen ist ein spezielles Auslesegerät nötig. Das Ergebnis liegt bereits nach 15 Minuten vor und gilt als ähnlich zuverlässig wie ein PCR-Test, denn auch dieser erfolgt auf Basis des Nukleinsäurenachweises. Erwiesenermaßen hat der NAAT-Test eine hohe Verlässlichkeit mit nur wenigen falsch- positiven Testergebnissen. Für den NAAT-Test (69 € Gebühr) kann man sich im Herrenberger Testzentrum ebenso online anmelden, wie für den Antigen-Schnelltest.