Nelken – mehr als ein pikantes Wintergewürz!

Gewürznelken gehören in fast jeden Lebkuchen, Glühwein oder winterliche Fleisch- und Gemüsegerichte. Zusammen mit Anis und Zimt bilden sie das klassische Winterpotpourri für die Nase. Dabei können Nelken mehr als süße oder pikante Gerichte aromatisieren oder das Raumklima verbessern. Gewürznelken zählen gerade im Winter zu den effektivsten Antioxidantien und stärken unsere Abwehrkräfte. Auch ihre Wirkung als Schmerzmittel ist seit dem Altertum bekannt. Der über 10 Meter hohe Gewürznelkenbaum ist ein immergrüner Baum und gehört zu den Myrtengewächsen. Bei den Nelken handelt es sich eigentlich um die Blütenknospen, die kurz vor der Blüte geerntet und dann getrocknet werden. In der Knospe befindet sich ein Ölbehälter, in dem ätherisches Öl enthalten ist. Dieses gibt der Nelke die Würze und ihr Aroma.

Wenn man eine Nelke zerbeißt spürt man die Schärfe des Eugenols sehr deutlich. Bei Zahnschmerzen ist es ein altbekanntes Hausmittel: eine Nelke auf den schmerzenden Zahn zu legen und zuzubeißen. Als Mundwasser hilft sie gegen Mundgeruch und Entzündungen im Mund- und Rachenraum. Nach einer Zahnbehandlung wirkt sie sogar leicht betäubend. Durch ihre krampflösende Wirkung kann man Nelkenöl gegen Muskelkater, Zerrungen und rheumatische Beschwerden als Einreibung verwenden.

Daneben sind Gewürznelken auch verdauungs- und appetitanregend. Gerade in eher schwerverdaulichen Wintergerichten wie Rotkohl, Sauerkraut oder Wildgerichten hilft eine Prise Nelkenpulver der Verdauung. Ganze Nelken sollten nach der Garzeit entfernt werden, da ihr Aroma sonst zu intensiv wird. Für einen verdauungsfördernden Tee genügen schon zwei bis drei Nelken auf eine Tasse – mit kochendem Wasser übergießen und 10 Minuten ziehen lassen. Als alkoholische Tinktur helfen Nelkentropfen verdünnt in Wasser auch gegen Blähungen. Nelkenöl als Massageöl, für die Duftlampe oder als Badezugabe wirkt Konzentrations fördernd sowie gegen Müdigkeit und sogar bei bakteriell bedingter Akne.

Die antioxidative Wirkung der Gewürznelken schützt die Zellen vor freien Radikalen. Ihr hoher Gehalt an Phenolverbindungen wirkt außerdem entzündungshemmend, z. B. bei Insektenstichen. Bei zu vielen freien Radikale wirken Gewürznelken regulierend und sind deshalb nicht nur im Winter oder zu Weihnachten ein sinnvoller Bestandteil des Speiseplans.