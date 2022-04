Schützt die MIND-Diät vor Demenz

Die Ernährung spielt bei vielen Krankheiten eine wichtige Rolle. Neue Studien belegen, dass diese auch die Leistungsfähigkeit des Gehirns im Alter steigern kann. Je früher man damit beginnt, desto größer ist der Nutzen. Hinter der Abkürzung MIND (Verstand) steckt eine spezielle mediterrane Ernährung, die den Verlust neurodegenerativer Fähigkeiten beeinflusst, deren Abbau mit zunehmendem Alter die allermeisten trifft. Entscheidend ist dabei die tägliche Kombination aus Getreide, Gemüse, Hülsenfrüchten, Olivenöl, Fisch oder Geflügel sowie Nüssen und Beerenobst. Sogar das Gläschen Wein steht bei MIND mit auf dem Speiseplan. Für den Schutz des Gehirns und der Nervenzellen sollte man den Verzehr bestimmter Lebensmittel allerdings stark einschränken. Dazu gehören neben rotem Fleisch vom Rind und Schwein, Butter, Margarine, fetter Käse, Frittiertes, Gebäck und Süßigkeiten sowie Fastfood. Insbesondere Fett und Zucker reduzieren die Leistungsfähigkeit des Gehirns und erhöhen das Alzheimer-Risiko erheblich.

Ausnahmen sind unkritisch

Wichtig sind dagegen drei Portionen Vollkorngetreide täglich wie z. B. Vollkornpasta, -reis, -brötchen, Hirse oder Haferflocken. Dazu kommen zwei Portionen grünes Blattgemüse beispielsweise Spinat, Mangold oder Salat und mindestens ein weiteres Gemüse nach Wahl. Als Snack zwischendurch eignen sich Nüsse. Einmal pro Woche gehört Fisch auf den Speiseplan und zweimal Geflügel. Wichtig sind Hülsenfrüchte, insbesondere Bohnen und Kichererbsen, am besten alle zwei Tage sowie Beeren mehrmals pro Woche. Hin und wieder Ausnahmen an besonderen Tagen stellen kein großes Problem dar, solange man sich überwiegend an die Regeln hält. Auch die Mengen sind unerheblich, weshalb man es eher als Ernährungsweise statt als Diät bezeichnet. Entscheidend ist die Wirkung der Mikronährstoffe, die in Gemüse, Beeren, Fisch und Olivenöl stecken, wie Vitamin A + B, Omega-3-Fettsäuren sowie Pflanzenstoffe mit antioxydativer Wirkung. Diese wirken sich nebenbei positiv auf Gefäße und Blutdruck aus.