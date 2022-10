Was kann die Spirulina-Alge?

Algen spielen seit alters her in der asiatischen Küche eine wichtige Rolle. Sushi wäre z. B. ohne Nori-Algenblätter nicht denkbar und auch hierzulande tauchen Makroalgen in der gehobenen Küche immer öfter auf. Bei Spirulina oder auch Blaualge genannt, handelt es sich um Mikroalgen, die in Tabletten- und Pulverform als Nahrungsergänzungsmittel angeboten werden. Schon in den 80er-Jahren begann der Hype um die Blaualgen, vor allem als Mittel zum Abnehmen. Stammten sie damals noch überwiegend aus Asien, kommt Spirulina inzwischen als Zuchtalgen auch aus Aquakulturen in Europa und sogar Deutschland. Durch hiesige Produkte lässt sich das Risiko der früher öfter auftretenden Schwermetall- und Schadstoffbelastung minimieren. Als natürliches Nahrungsergänzungsmittel unterliegt es hinsichtlich seiner Inhalts- und Nährstoffe allerdings starken Schwankungen.

Entgiften, schützen, stärken

Seit einigen Jahren gilt es wieder als Wunderwaffe im Kampf gegen das Altern sowie viele Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Arthrose, Bluthochdruck, Cholesterin, Allergien und sogar Viruserkrankungen. Ob als tägliche Tablette oder als Pulver im grünen Smoothie soll es das Immunsystem stärken, vor Zellalterung schützen und entgiftend wirken. Basis hierfür ist die Vielzahl der enthaltenen Vitamine, Mineralstoffe und sekundären Pflanzenstoffe wie Chlorophyll. Hinzukommt der relativ hohe Protein- bzw. Eiweißgehalt, der sie besonders für Veganer interessant macht. Als rein pflanzliches Produkt ist sie außerdem eine stark basische Proteinquelle. Da Blaualgen inzwischen auch im Süßwasser gezüchtet werden, enthalten sie nur noch geringe Mengen Jod. Ihr Nährstoffgehalt kann durch eine Tagesdosis von 2 bis 4 Gramm zu einer ausgewogenen Ernährung beitragen, wenn die bekannten fünf Portionen Obst und Gemüse nicht täglich realisierbar sind. Man sollte aber nicht davon ausgehen, dass Spirulina Krankheiten heilt, sondern dass man hierdurch Körperfunktionen positiv unterstützt.