Wie gefährlich ist das RS-Virus für Kinder?

Im letzten Jahr hat neben Corona das RS-Virus viele Eltern von Kleinkindern und Säuglingen beunruhigt. RS steht für Respiratorisches-Syncytial-Virus, das die Atemwege befällt und für eine Keuchatmung bekannt ist. Es taucht regelmäßig im Herbst/Winter auf und gehört zu den häufigsten Auslösern von Atemwegserkrankungen. In der Regel kommt es durch RSV-Infektionen selten zu Krankenhauseinweisungen. Doch 2021 mussten hieran erkrankte Kinder häufig in Kliniken behandelt werden, da das Immunsystem aufgrund der Pandemie- und Hygienemaßnahmen zu wenig trainiert war. Im September 2021 warnten Kinderärzte vor einem Anstieg der Infektionen bei unter Dreijährigen. In diesem Alter sind die Abwehrkräfte noch nicht voll ausgebildet und die noch unreife Lunge kann zu einem absteigenden Infekt mit krampfartigem Husten führen. Die Bronchien sind oft stark verschleimt oder entzündet und erschweren die Atmung. Nicht selten ist dann eine Atemunterstützung mit Sauerstoff und eine stationäre Behandlung nötig. In den ersten zwei Lebensjahren stecken sich fast alle Kinder mit dem RS-Virus an und bilden Antikörper.

Rechtzeitig mit Antikörpern vorbeugen

Kinder mit Vorerkrankungen und einem geschwächten oder unterdrückten Immunsystem werden deshalb i. d. R. rechtzeitig vor der Erkältungssaison mit Antikörpern behandelt. 2021 war es in vielen Fällen durch den frühen Begin der RSV-Saison hierfür zu spät. 2020 war diese quasi ausgefallen. Für die meisten größeren Kinder bedeutet das Virus nur eine gewöhnliche Erkältung. Für Säuglinge birgt es dagegen die erhöhte Gefahr einer Lungenentzündung. Ein schneller pfeifender Atem verbunden mit schlechtem Trinken können Hinweise auf eine RSV-Infektion sein. Durch einen Rachenabstrich und Schnelltest lässt sich das Virus in wenigen Stunden nachweisen. Man sollte deshalb mit einer Klärung der Symptome nicht lange warten und Risikokinder in der Erkältungssaison vor Ansteckungsquellen schützen. Von Antibiotika wird oft abgeraten, da es Kinder anfälliger für weitere Atemwegserkrankungen macht.