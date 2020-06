Wie schnell ist man abhängig von Schmerzmitteln?

Die Ergebnisse der Suchtstudie von 2018 ließ Mediziner Alarm schlagen, denn demnach waren mit 1,6 Mio. mehr Menschen hierzulande von Schmerzmitteln abhängig als vom Alkohol. Der größte Teil ist von freiverkäuflichen Analgetika abhängig. Jeder, der regelmäßig zu Schmerzmitteln greift, sollte sein Verhalten überprüfen und wenn möglich Alternativen suchen. Letztlich geht es auch um eine Gefährdung der Gesundheit durch allergische Reaktionen, Magengeschwüre sowie Herz-Kreislauf-, Nieren- und Leberprobleme. Geschätzt gehen ca. 10 % der Dialysebehandlungen hierzulande auf einen Schmerzmittelmissbrauch zurück. Bekannt ist auch der analgetikabedingte Kopfschmerz, der durch jene Mittel verursacht wird, die diesen eigentlich beheben sollen. Bekannt ist aber auch die Empfehlung frühzeitig den Schmerz zu behandeln, damit es nicht zum sogenannten Schmerzgedächtnis kommt. Basis hierfür aber ist, dass die Ursache des Schmerzes bekannt ist.

Immer wieder vorschnell und auf Verdacht Schmerzmittel zu nehmen steigert das Risiko in eine Abhängigkeit zu geraten – egal ob ASS, Ibuprofen, Diclofenac, Naxopren oder Paracetamol und auch wenn alle sich in Ihren Wirkungs- und Nebenwirkungsprofilen unterscheiden. Schon bei Überschreiten der Tageshöchstdosis, einer Einnahmedauer von mehr als drei Tagen sowie einer häufigeren Einnahme als an zehn Tagen pro Monat droht die Abhängigkeit. Nicht selten werden Schmerzmittel sogar prophylaktisch eingenommen um den Schmerz zu verhindern bevor er auftritt. Regelmäßiger Gebrauch kann schnell dazu führen, dass die erhoffte Wirkung nur noch mit Erhöhung der Dosis eintritt. Dies ist ein wichtiges Alarmsignal um den Konsum zu hinterfragen. Oft werden Schmerzmittel dazu genutzt um kurzfristig Stress- und Erschöpfungssymptome zu bekämpfen, anstatt die Ursachen zu beheben. Sie dienen allzu oft dazu uns fit und leistungsfähig zu erhalten. Wer bei sich diese Anzeichen erkennt, sollte mit seinem Hausarzt oder einer Beratungsstelle sprechen.