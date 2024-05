Zusätzlicher Weg E-Rezepte einzulösen

Vielen Kunden ist das neue E-Rezept noch nicht ganz geheuer. Häufig erleben wir Kopfschütteln, wenn das Einlösen nicht so schnell geht wie erwartet. Oft aber auch Verständnis für Verzögerungen. Nun steht bald eine weitere App zur Verfügung, mit der man künftig seine E-Rezepte einlösen kann. Mit dem bald startenden CardLink-Verfahren kann man seine Gesundheitskarte via Handy-App selbst auslesen und das E-Rezept direkt an die gewünschte Apotheke weitergeben. Wie auch mit der schon vorhandenen Gematik-App können wir so ohne weiteren Zeitverzug klären, ob das Medikament vorrätig ist oder bestellt werden muss. Die Bären-Apotheken werden über gesund.de mit dem neuen E-Health-CardLink verbunden sein. Sobald das E-Rezept für Sie verfügbar ist, können Sie es via App an uns weitergeben – ganz bequem von unterwegs oder zuhause, so wie auch mit der Gematik-App, die bereits von vielen Kunden*innen genutzt wird. Wir informieren Sie dann, ob das Medikament vorliegt und wann Sie es abholen oder durch unsere Boten bringen lassen können.