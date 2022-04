Antikörpertests in unserem Testzentrum Herrenberg

Ab Mai können wir wieder die Menge der Antikörper im Blut in unserem Testzentrum am Hasenplatz nachweisen. Diese Bestimmung erleichtert die Entscheidung einer Boosterimpfung, vor allem auch nach überstandener Covid-19-Infektion. Bei dieser bildet der Körper als Immunantwort spezifische Antikörper gegen den Erreger. Nach ca. zwei bis drei Wochen sind die Antikörper im Blut nachweisbar. Bei Personen mit Antikörpern wird davon ausgegangen, dass diese eine Coronavirus-Infektion hinter sich haben und immun sind. So kann man auch unbemerkt verlaufene COVID-19-Erkrankungen nachträglich erkennen. Auch viele Impfstoffe wie von BioNTech/Pfizer, Moderna oder AstraZeneca nutzen das Spike Protein von SARS-CoV-2 als Zielantigen. So kommt es auch nach einer Impfung in der Regel zur Bildung von spezifischen Antikörpern gegen dieses Protein, die mit dem Test ebenfalls nachweisbar sind. Zur Überprüfung des Impferfolgs wird empfohlen, den Test frühestens 7 Tage nach dem 2. Impftermin durchführen zu lassen.

Was die Werte bedeuten

Für die Titertestung genügt ein Tropfen Blut aus der Fingerbeere, der direkt vor Ort ausgewertet wird. Zur Einordnung des Testergebnisses, das in BAU/ml (Binding-Antibody Units/pro ml) erfolgt, sollte man sich an folgenden Eckdaten orientieren: Bei weniger als 20 BAU/ml ist das Ergebnis negativ, d. h. es liegen quasi keine Antikörper gegen Covid-19 vor. Bei 20 – 400 BAU/ml besteht ein positiver aber schwacher Titer, 400 – 800 BAU/ml belegen einen guten Antikörperwert, 800 – 4000 BAU/ml, bestätigen einen sehr guten Titer und Werte über 4000 BAU/ml erreicht man i. d. R. nur direkt nach einer Boosterimpfung oder Corona-Erkrankung. Bei der Beurteilung des Testergebnisses helfen Ihnen gern unsere Mitarbeiter vor Ort.