Bald starten unsere Glücks-Tipps!

Es gibt inzwischen einen Weltglückstag, etliche Glücksschulungen und in manchen Ländern sogar Glücksministerien. Ein Glücksatlas listet außerdem die Nationen nach den Glücksgefühlen ihrer Einwohner. Demnach sind die Menschen derzeit in Finnland und Dänemark ganz besonders glücklich. Wie schaffen es aber die Skandinavier trotz der dunklen Wintermonate hier zum fünften Mal ganz oben zu stehen und das sogar in Coronazeiten? Für die Dänen ist es einfach „Hygge“, eine Mischung aus Wärme und Gemütlichkeit, die alles Schwere draußen lässt. Wissenschaftlich gesehen ist es das Gen mit der Bezeichnung SLC6A4, das als eine Art Glücksbote das Glückshormon Serotonin an die Zellen weiterleitet und uns so entspannt und gut gelaunt macht.

Allerorten Glücksformeln

Die Einen suchen ihr persönliches Glück im Sport, andere im Meditieren und nicht wenige suchen es allzu oft im Essen. Allein ist es erwiesenermaßen schwerer zu finden als gemeinsam mit anderen, denn wer weiß es nicht: Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt. Mathematisch gesehen eine durchaus schwierige Gleichung. Nicht vergessen sollte man die Vielzahl an Glücksformeln und -experimente, die nicht nur dem Menschen, sondern auch Hund und Katze helfen sollen – vorzugsweise im Buchhandel zu bestaunen. Dabei gilt es zu bedenken: nicht überall wo Glück draufsteht, steckt auch wirklich Glück drin, erfreut aber zumindest die Kassen der Verlage.

Schenken, teilen oder wünschen?

Unsere Glückstipps gibt es ab der nächsten BärenPost kostenlos frei Haus, wenn man den Strom für Handyakku oder PC nicht mitrechnet. Stromrechnungen sind zurzeit so ziemlich das Letzte, was einen glücklich machen könnte. Deshalb suchen wir für Sie nach den kleinen nachahmenswerten Tipps und Tricks rund um das alltägliche Glück, um sich auch in schwierigen unübersichtlichen Zeiten den Blick hierfür zu erhalten und womöglich ein wenig Glück auch seinen Mitmenschen zukommen zu lassen. Denn das Glück, das man anderen schenkt muss sich ja nicht unbedingt verdoppeln, strahlt aber in jedem Fall ganz besonders zurück.