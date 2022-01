Die Virenlast mit einfachen Mitteln reduzieren?

Schon kurz nach Auftreten der ersten Infektionen mit Covid-19 gab es Empfehlungen, wie man mit relativ einfachen Mitteln die Viren bekämpfen bzw. die Viruslast kurzfristig reduzieren könne. Zu den wirksamsten Produkten gehörten antivirale Mund- und Rachensprays und -spülungen, ebenso wie Nasensprays und -spülungen. Hinzu gekommen ist vor Kurzem ein Anticovid Kaugummi, das eine ähnliche Wirkung erzielt indem es die Viren abtötet. Einzelne Virologen sind davon überzeugt, dass man durch Verminderung der Viruslast auch die Schwere der Erkrankung beeinflussen könne. Unstrittig ist, dass Coronaviren hauptsächlich über Nase und Mund in den Körper gelangen. um dann über die Schleimhäute in die Lunge zu wandern. Antivirale und antimikrobielle Mundspülungen sind deshalb dazu geeignet Viren, die noch nicht in die Schleimhäute eingedrungen sind, durch Spülungen zu entfernen.

Nasenspray, Rachenspülung und Kaugummmi

Eine ähnliche Wirkung haben Nasenspülungen und Viren reduzierende Nasensprays mit dem Zusatz von z. B. Carragelose aus Rotalgen oder Glycerin, die den Viren das Einnisten in der Schleimhaut erschweren. Einzelne Studien wurden hierzu an Krankenhäusern und dem Pflegepersonal von Covid-19-Patienten durchgeführt, die täglich mit den Viren in Kontakt stehen. Auch das Antihistaminikum Azelastin wurde bereits erfolgreich auf seine Wirksamkeit zur Reduzierung der Viruslast im Nasen-Rachenraum geprüft. Ganz neu ist derzeit ein Kaugummi auf dem Markt, das ebenfalls zu diesem Zweck entwickelt wurde, mit einer zusätzlichen antiseptischen Eigenschaft. Das 15-minütige Kauen hat demnach eine desinfizierende Wirkung in der Mundhöhle.

Unterstützen statt verhindern

All diese Mittel sind natürlich kein Ersatz für Hygiene- und Abstandsregeln, den Mund-Nasen-Schutz oder etwa eine Impfung. Sie können aber helfen die Viruslast im Infektionsfall im Anfangsstadium zu reduzieren. Ob sie auch die Schwere der Erkrankung mindern können ist umstritten. Grundsätzlich wirken sie ähnlich wie das Händewaschen oder -desinfizieren als Vorsichtsmaßnahme nach einem Zusammentreffen mit mehreren Personen.